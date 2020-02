FURTI NEI PARCHEGGI: IN MANETTE A FANO DUE NAPOLETANI, MOLTI COLPI ANCHE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 03 febbraio 2020 alle ore 14:30

FANO - Due napoletani di 40 e 60 anni, specializzati in furti nei parcheggi dei centri commerciali, sono stati pedinati e arrestati per ricettazione nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Fano. Alla vista dei poliziotti nel parcheggio del "Fano Center" di Bellocchi i due si erano dati alla fuga a bordo di una Fiat Tipo che è stata poi bloccata lungo la statale Adriatica all'altezza di Marotta. Una ventina i colpi finora accertati dagli uomini del Commissariato, diretto dal dirigente Stefano Seretti, anche tra Chieti, Pescara, Teramo, oltre ad Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Senigallia.

Dopo un'attenta ispezione gli agenti hanno rinvenuto in un vano dell'auto, tra il parafango e il paraurti, una trentina tra computer portatili e tablet per un valore di circa 10mila euro. I due, che alloggiavano in un albergo di Fano, 'aprivano' le auto parcheggiate nei pressi dei centri commerciali, rompendo un finestrino o bloccando la chiusura automatica, e poi le 'ripulivano'.

I poliziotti hanno rintracciato quasi tutti i proprietari dei computer rubati. I due napoletani sono stati sottoposti a fermo di pg e associati al carcere di Villa Fastiggi di Pesaro.

Il tribunale ha poi convalidato il fermo e anche la misura della custodia cautelare in carcere.