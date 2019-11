FURTI E RAPINE: 9MILA CASI SVENTATI GRAZIE AI CANI

Pubblicazione: 22 novembre 2019 alle ore 11:12

ROMA - "Spesso l'abbaiare dei cani viene associato al sinonimo di fastidio dimenticandoci che i nostri cani, ed a volte quelli dei vicini sono spesso motivo di allarme e messa in fuga dei ladri o di richiamo per soccorrere persone in pericolo".

Secondo i dati del centro studi Italiambiente, nel corso del 2018 sono stati oltre novemila i furti sventati grazie all'abbaio dei ladri, mentre 85 sono i cani uccisi durante rapine in villa o nei negozi dove i cani erano in compagnia dei loro padroni.

Il dato emerge da una ricerca sulle conseguenze percepite dagli umani in relazione all'abbaiare dei cani propri e dei vicini, ricerca che sarà presentata il prossimo 4 dicembre giornata nazionale dedicata al "Libero Abbaio dei cani".

Le regioni in cui sono stati sventati il maggior numero di furti e rapine grazie all'abbaio dei cani sono la Lombardia, la Sardegna, la Valle d'Aosta ed il Friuli. Dei cani uccisi durante le rapine 8 sono stati abbattuti a colpi di arma da fuoco, tre a bastonate e gli altri avvelenati.