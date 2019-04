FURTI DI RAME: RECUPERATI AD ORVIETO UNA TONNELLATA E MEZZA

L'AQUILA - A seguito di indagini svolte negli ambito di competenza Abruzzo, Marche ed Umbria, gli agenti del compartimento di Polizia Ferroviaria di Ancona hanno recuperato nella zona di Orvieto, particolarmente bersagliata da furti, una tonnellata e mezzo di rame rubato e un furgone, anch'esso oggetto di furto, usato per il trasporto del materiale.

L'attività per altro si è svolta sia in ambito ferroviario che presso i siti di autodemolizione e deposito rottami, dove a volte è stata riscontrata la presenza di rame rubato del genere utilizzato per le infrastrutture elettriche delle ferrovie. I controlli hanno visto impegnati circa 45 operatori che hanno pattugliato decine di km di linea ferroviaria, controllato 74 persone e 22 depositi di rottami.