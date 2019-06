FURTI DI GIOIELLI E OCCHIALI PER MEZZO MILIONE, ANCHE A ROCCA SAN GIOVANNI: 3 ARRESTI

Pubblicazione: 30 giugno 2019 alle ore 16:35

ROCCA SAN GIOVANNI - Hanno messo a segno una serie di colpi identici, uno anche a Rocca San Giovanni (Chieti) ai danni di rappresentanti di gioielli e occhiali per un totale di oltre mezzo milione di euro.

Ad essere arrestati tre uomini romani, tra i 49 e i 62 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avevano messo a segno una tecnica di azione utilizzata per diversi colpi, in tutta Italia, in particolare in Toscana. Dopo aver rubato la merce la rivendevano sul mercato nero.

La vittima veniva adocchiata e pedinata a lungo dai tre che usavano diverse auto noleggiate in aeoporto per l'inseguimento e aspettavano il momento più adatto per colpire.

Sono riusciti a rubare gioielli e occhiali per un valore di oltre mezzo milione di euro. Ora sono stati arrestati in provincia di Roma dopo un lungo pedinamento della polizia.

Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di un rappresentante di gioielli.