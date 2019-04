FUORI STRADA CON LA BICI: 64ENNE IN RIANIMAZIONE A PESCARA

Pubblicazione: 29 aprile 2019 alle ore 14:17

PESCARA - Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Spirito Santo di Pescara il ciclista 64enne che ieri mattina lungo la strada che da San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) porta a Scafa (Pescara), mentre era in bici, per cause in corso di accertamento aveva perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Vista la gravità delle condizioni dell'uomo, era stato fatto arrivare sul posto l'elicottero del 118 che, non potendo atterrare, aveva verricellato i sanitari in strada per i primi soccorsi, e poi caricato il ferito per il trasporto a Pescara.