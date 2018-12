FRODE FISCALE: OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA, 12 ARRESTI A CHIETI, 40 INDAGATI

Pubblicazione: 13 dicembre 2018 alle ore 08:39

CHIETI - Un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti è stata sgominata la notte scorsa nel corso di una operazione svolta in sinergia dalla Guardia di Finanza di Chieti e dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti.

Dodici le persone arrestate, 3 in carcere e 9 ai domiciliari, 40 gli indagati. Per 14 di loro è stato disposto l'obbligo di dimora tutti è stata disposta la misura interdittiva del divieto di svolgere attività economiche, disposto il sequestro di beni per 63 milioni di euro.

Tra le persone coinvolte imprenditori e professionisti. L'operazione ha interessato oltre all'Abruzzo, anche lLombardia, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia e Campania con decine di perquisizioni. I particolari dell'operazione, denominata 'Dark Shadow', saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 9 presso la Procura della Repubblica di Chieti alla presenza del procuratore capo Francesco Testa unitamente ai vertici provinciali di Finanza e Polizia.