FREEDOM MAGAZINE ARRIVA IN EDICOLA: VISITA A ROCCA CALASCIO, ''NEL CASTELLO PIU' BELLO D'ITALIA''

Pubblicazione: 26 ottobre 2019 alle ore 10:41

L'AQUILA - "Non mancano visite a luoghi sorprendenti come Rocca Calascio, sede del castello più bello d'Italia nalle rivista Freedom Magazine, in edicola dal 22 ottobre".

Dopo il grande successo, del tutto in controtendenza, del numero speciale uscito lo scorso giugno, il magazine spin off del programma di divulgazione Mediaset arriva in edicola, questa volta con cadenza mensile, come si legge in una nota. Confermata l'impostazione fresca e la ricchezza di contenuti, formula che ha conquistato il pubblico.

Protagonista del primo “Freedom Magazine” è Leonardo da Vinci, del quale vengono decritti i molteplici volti, da quello dell’artista a quello dell’uomo. Fil rouge della ricostruzione del suo profilo, le enigmatiche e rivoluzionarie opere.

Ma non solo. Spazio a Hatshepsut, Faraone donna, a Vincenzo Tiberio, ritenuto il primo scopritore della Penicillina, ad un’inchiesta sulla vita oltre la vita, tutto questo passando per Vicenza e per il Veneto per conoscere il “padre dell’architettura americana”, l’Italiano Andrea Palladio. Molte le rubriche fisse: le news, con brevi approfondimenti su Perù, Sardegna, Napoli e sulla scienza; una dedicata ai social, con i post e le domande più interessanti, ed una alla mitica crew di Freedom. Nel paginone centrale, infine, una collection delle foto più belle da staccare e conservare.

Sempre dal 22 ottobre è in onda una campagna spot sulle reti Mediaset, il cui testimonial è lo stesso Roberto Giacobbo.