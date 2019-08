SQUADRA CAPOLUOGO SI PRESENTA; 29 E 30 AGOSTO TORNEO CON RIETI E MONTESILVANO, ROSA, ''VALORE AGGIUNTO ALLENATORE PATRIARCA''; FASCIANI, ''CONVINTI CHE CITTÀ SI STRINGERÀ INTORNO A QUESTA SQUADRA''; RESTA INCOGNITA CAMPO SPORTIVO FREE TIME CALCIO A 5 L'AQUILA: ''PRONTI PER

SERIE B, VOGLIAMO DIVERTIRE E CONVINCERE''

Pubblicazione: 27 agosto 2019 alle ore 16:51

L’AQUILA - Un campionato di serie B di calcio a 5 da affrontare con la massima determinazione, con una rosa di giocatori rinforzata, guidata da un allenatore di esperienza come Mario Patriarca, al culmine di una spettacolare scalata e una raffica di promozioni iniziata nel 2015. Unica incognita da risolvere, in tempi stretti, quella del campo da gioco.

Si è presentata alla città questa mattina nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede del comune del capoluogo d'Abruzzo, l'Asd Free Time L’Aquila, alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del consigliere comunale Luca Rocci, del presidente del sodalizio Marco Fasciani, e del direttore generale Lucio Rosa. Assente per improrogabili impegni istituzionali a Roma l’assessore comunale allo Sport, Vittorio Fabrizi.

Il campionato inizierà il 5 ottobre prossimo, e nella prima giornata del girone G, dove militano le squadre di Abruzzo, Molise e Puglia, il Free Time affronterà le Aquile Molfetta, in casa.

Ma la compagine aquilana scenderà già in campo giovedì prossimo 29 agosto e venerdì 30 agosto, in un torneo pre-campionato con due prestigiose società sportive italiane militanti in serie A: il 29 agosto all'Area sport di Monticchio, se la vedrà con l’Acqua e Sapone Montesilvano, squadra vice-campione d’Italia sconfitta in finale ai supplementari dal Pesaro. Poi il 30 agosto alla stessa ora il Real Rieti, squadra terza classificata in campionato, vincitrice Coppa di divisione 2019, e del Winter Cup 2016. Questa volta al circolo sportivo Free time in via Sila Persichelli, nel quartiere aquilano di Pettino, gestito dal presidente Fasciani, e da dove l'avventura ha avuto inizio.

"L'impegno continuo e silenzioso di questa realtà - ha esordito in conferenza stampa il sindaco Biondi - è un valore aggiunto per la nostra città, un'ulteriore momento di crescita sociale e sportiva. Il torneo pre-campionato arricchirà e diversificherà il cartellone di eventi della Perdonanza".

Nel corso della conferenza stampa sono state dunque fatte le prime anticipazioni sulla squadra che terrà alti i colori aquilani. Partendo dai nuovi acquisti, come i portoghesi Adriano Mendes e Fabio Correia, il portiere italo brasiliano Rafael Giannantonio, e ancora Marco D’Onofrio e Stefano Fantauzzi. Giocatori di grande spessore, che daranno valore aggiunto alla rosa che ha come punti fermi Giuseppe Cavalli, Fabio Caggiano, Fabrizio Giannandrea Fabiano Compagnoni, William Bravoco, Roberto Litterio Francesco Masciocco, Mattia Piccirilli, e Fabio Caggiano.

"Tutto è cominciato nel 2015 - spiega con orgoglio il presidente Fasciani -, con un gruppo di amici, dopo un torneo nei miei impianti di Pettino per raccogliere fondi per iscriverci al campionato di serie D. Da quel momento non abbiamo perso un colpo e messo a segno tre promozioni di seguito, in serie C2, vincendo tutte le partite, in serie C1, imbattuti, e infine in serie B, con l'indimenticabile finale vinta in Sicilia contro il Cus Palermo a maggio scorso".

"Ora però si comincia a fare davvero sul serio - prosegue Fasciani -, con grandi squadre da affrontare. Noi puntiamo alla salvezza, ma senza chiuderci a 'riccio', bensì divertendoci e offrendo bel gioco, perché questo è fondamentale per avvicinare e appassionare gli aquilani che, sono convinto, non faranno mancare il loro calore intorno a questa nuova protagonista dello sport cittadino".

Animato da grande determinazione, unita a sano pragmatismo, anche il direttore generale Lucio Rosa, manager bancario.

"Ho accettato l'invito di Marco Fasciani - spiega Rosa - per la serietà e la pulizia della sua società. Gli ho subito spiegato che la Free Time ha avuto una crescita fulminea, e come tale va ora gestita e stabilizzata, riuscendo però ad alzare l'asticella, in termini di professionalità. Per far questo serve innanzitutto una società solida, sopratutto dal punto di vista economico, che non fa passi più lunghi della gamba, e che sa ottimizzare le risorse. Non vogliamo essere una meteora della serie B, stiamo lavorando per diventare protagonisti del calcio a cinque professionistico italiano".

"La prima cosa che ho fatto - aggiunge il direttore generale - è chiamare in panchina Mario Patriarca, che ha allenato per dieci anni in serie A, anche il Pescara, e ha giocato la Champions League contro squadre del livello del Barcellona. Aveva deciso di prendersi un anno di riposo, anche per motivi professionali, ma ha accettato lo stesso la sfida. Il torneo pre-campionato che parte giovedì prossimo sarà fondamentale per cominciare a respirare l'atmosfera e l'agonismo del calcio a 5 ai massimi livelli".

Resta solo un nodo da risolvere, e anche in fretta, visto che il campionato inizia tra 5 settimane: quello del campo sportivo omologato dove poter disputare le partite. Due le opzioni, l'Area sport di Monticchio, oppure il palazzetto Papa Giovanni XXIII nella frazione di Paganica, realizzato con le donazioni post sismiche, di proprietà della Curia e che sarà inaugurato sabato 1° settembre dal Vescovo dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi.



"Purtroppo a L'Aquila viviamo il gap degli impianti sportivi, da ultimare e non attualmente fruibili - ha spiegato a tal proposito il consigliere Rocci - Per fortuna a breve si potrà contare sul palazzetto dello sport di Paganica, risolti finalmente i cavilli tecnici e amministrativi relativi alla proprietà del terreno, e che ora potrebbe rappresentare la soluzione ottimale".

"Il campo è ad oggi l'unica nota dolente - conclude il direttore Rosa - ancora non abbiamo comunicato alla Lega nazionale dilettanti dove giocheremo. L'Area sport di Monticchio è l'opzione più semplice, e ha già dato la massima disponibilità, poi c'è il palazzetto di Paganica, che è davvero una bomboniera. Già abbiamo avviato in tal senso un'interlocuzione con la Curia".