FRATELLI D'ITALIA A LANCIANO: ''NUOVE ADESIONI PER COSTRUIRE PARTITO MODERNO E INCLUSIVO''

Pubblicazione: 20 novembre 2019 alle ore 19:07

LANCIANO - "Per Lanciano, costruiamo insieme il nostro futuro".

Dopo le notizie trapelate circa il passaggio di 4 consiglieri comunali al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia arriva a Lanciano venerdì 22 novembre, alle 18, presso la sala plenaria del Palazzo degli Studi.

All'incontro interverranno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’europarlamentare Raffaele Fitto e il coordinatore regionale di FdI Etel Sigismondi.

"L’occasione - si legge in una nota - sarà utile per fare il punto della situazione dell’impegno di Fratelli d’italia a tuti i livelli, il governatore Marsilio presenterà gli importanti risultati dei suoi primi 8 mesi di governo regionale, Raffaele Fitto le battaglie che il qualificato drappello di Europarlamentari portano avanti a Bruxelles e il coordinatore regionale Sigismondi, insieme a quello provinciale Tavani, affronteranno le i temi e le prospettive delle battaglie e delle sfide amministrative che attendono Fratelli d’Italia in provincia di Chieti nei prossimi 18 mesi".

Ma sarà anche il momento per ufficializzare l'ingresso dei 4 consiglieri nel partito: Paolo Bomba e Angelo Palmieri, che arrivano da Nuova Lanciano; Roberto Gargarella, dall'Udc; e Gabriele Di Bucchianico (Lanciano al centro).

"Anche a Lanciano il partito dimostra ogni giorno, con nuove adesioni al progetto politico, come possa essere colto l’invito del presidente Giorgia Meloni a costruire un partito moderno e inclusivo, capace di raccogliere sensibilità anche originariamente diverse tra loro, ma ricomprese nell’alveo di un’azione politica che della coerenza e della competenza vuole continuare a fare la propria bandiera", sostiene il coordinatore provinciale Antonio Tavani.

"Parte proprio da Lanciano una lunga campagna di sensibilizzazione ai temi delle prossime amministrative 2020 e 2021, che interesseranno anche Chieti Vasto e Francavilla, solo per citare i centri maggiori. Anche per questa ragione sono stati invitati, e ne attendiamo i contributi politici, i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione a Lanciano", dice Sigismondi.

L’occasione inoltre sarà utile per fare il primo punto a livello provinciale della raccolta firme a sostegno di 4 leggi di iniziativa popolare su elezione diretta del presidente della Repubblica, Tetto delle Tasse in Costituzione, Abolizione dei Senatori a Vita e Supremazia dell’Ordinamento Italiano su quello Europeo, lanciato a inizio mese da Fratelli d’Italia anche in Provincia di Chieti.