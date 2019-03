FRANA CASTELNUOVO CAMPLI: QUARESIMALE, METTEREMO IN SICUREZZA TERRITORIO

Pubblicazione: 30 marzo 2019 alle ore 11:43

CAMPLI- Il capogruppo della Lega Salvini Abruzzo Pietro Quaresimale esprime grande soddisfazione per le notizie che giungono dall’Ufficio Speciale della ricostruzione della Regione Abruzzo che ha approvato lo studio di fattibilità per il consolidamento del dissesto di Castelnuovo di Campli (Teramo).

"Finalmente – afferma Quaresimale – è arrivato il via libera alla pratica che era da tempo bloccata e adesso il Comune di Campli potrà attivare le procedure per affidare i lavori. Si tratta di un intervento di 6 milioni di euro grazie al quale sarà messo in sicurezza il nostro territorio. Questa notizia è particolarmente significativa per me che ho vissuto da sindaco l’emergenza e ricordo perfettamente quel 16 febbraio quando quella terribile frana deturpò la nostra terra. Inoltre, per rendere ancora più bella questa notizia, si procederà anche alla messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista di Castelnuovo di Campli e proprio nei prossimi giorni partiranno i lavori".

"Questo annuncio è la chiara dimostrazione del nuovo corso varato dall’amministrazione regionale di centrodestra il cui intento – conclude il capogruppo della Lega - è lavorare con efficacia per dare risposte concrete agli abruzzesi".