FOSSACESIA: CONSEGNATI LAVORI PER RIPARARE TETTO DI SAN GIOVANNI IN VENERE

Pubblicazione: 13 febbraio 2020 alle ore 12:21

FOSSACESIA - Sono stati consegnati da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo i lavori di riparazione al tetto della chiesa di San Giovanni in Venere.

L’incarico è stato assegnatoall'impresa I.E.S. F.lli Mammarella s.r.l., in ottemperanza alla nota 3A1/26399/2019 del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto per eseguire gli interventi d’urgenza sul tetto dell’abbazia, danneggiato dal maltempo.

Interventi tra l’altro richiesti al ministero dell’Interno dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio in seguito alle infiltrazioni d’acqua piovana che si erano registrati all’interno della chiesa, in prossimità del Portale della Luna.

L’impresa realizzerà un ponteggio corrispondente alle prime due campate, a partire dall'ingresso, che sarà interdetto ai visitatori e ai fedeli per tutta la durata del cantiere. L’importo stanziato per i lavori è di circa 16mila euro.

Con gli interventi sopra descritti sarà comunque possibile verificare meglio lo stato della copertura dell’abbazia in modo da constatare quali altri opere saranno necessarie per evitare nuove situazioni che potrebbero provocare danni al monumento.