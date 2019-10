FORZA ITALIA: SABATO E DOMENICA RACCOLTA FIRME PER TETTO A TASSE IN COSTITUZIONE

Pubblicazione: 25 ottobre 2019 alle ore 18:42

L'AQUILA - "Il Governo giallorosso si appresta a votare una manovra lacrime e sangue, l’ennesimo colpo ai risparmi degli italiani. Il nostro obiettivo, è quello di porre fine a un’oppressione fiscale senza limiti, che attanaglia ormai da troppo tempo i cittadini".

Così, in una nota, il coordinamento Forza Italia Abruzzo che annuncia la raccolta firme, in programma per domani e domenica nelle strade e nelle piazze di tutta Italia, per richiedere l’introduzione di un tetto alle tasse in Costituzione.

In Abruzzo, sarà possibile sottoscrivere la proposta nelle seguenti città: a Pescara di fronte ad Arlini su Corso Umberto, sabato pomeriggio, dalle 15 alle 20 e domenica mattina, dalle 9 alle 13; a L’Aquila, in Piazza Duomo, sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18 e domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30. Ad Avezzano, in Piazza Risorgimento, marciapiede via Corradini, angolo via Marconi, domenica mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Ad Atri, in Piazza Duomo, domenica mattina dalle 10 alle 13.