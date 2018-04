FORZA ITALIA: MARTINO, 'SENTO GRANDE RESPONSABILITA' PER IL DELICATO RUOLO'

L’AQUILA - "Sono onorato della nomina e sono cosciente della grande responsabilità che questo delicato ruolo mi attribuisce. Sono certo che l'organizzazione passa per il lavoro e il sacrificio, in questo senso come imprenditore, con umiltà, sono convinto di poter dare il mio contributo sempre rispettando quanto fatto finora in Forza Italia in Abruzzo".

Così Antonio Martino, il deputato abruzzese di Forza Italia eletto nel collegio uninominale dell'Aquila, commenta la sua nomina a segretario organizzativo regionale di Forza Italia. Martino alle elezioni politiche del 4 marzo scorso ha vinto con il 42 per cento dei consensi distanziando del 10,80 per cento il candidato del Movimento cinque stelle Giorgio Fedele.

"Ringrazio il senatore e coordinatore regionale Nazario Pagano per la fiducia che ha riposto in me - spiega ancora - insieme stiamo già lavorando e tra breve comunicheremo metodi e strategie per migliorare l'organizzazione di Forza Italia. Siamo coscienti di dover fare presto perché ci sono sfide importanti, a partire dalle regionali".

"Nella nostra regione siamo chiamati alla conferma di essere il primo partito della coalizione in controtendenza con il panorama italiano. Ripartendo dalle recenti politiche - conclude il deputato forzista - abbiamo tutte le possibilità di fare crescere ancora il partito del presidente Silvio Berlusconi".