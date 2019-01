FORZA ITALIA: GASPARRI, ''GOVERNO GIALLO VERDE E' COSA INGUARDABILE''

Pubblicazione: 12 gennaio 2019 alle ore 19:13

L'AQUILA - "La cosa ordinaria è l'alleanza di centrodestra che governa da anni in tante regioni. L'eccezione è il Governo gialloverde, una cosa inguardabile, con il ministro Danilo Toninelli, con il vice premier Luigi Di Maio che ieri ha detto che ci sarà un boom economico, nelle stesse ore in cui venivano diffusi dati drammatici".

Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, parlando a margine di un evento elettorale all'Aquila, dell'alleanza del centrodestra in Abruzzo e della situazione nazionale con la Lega al Governo con il M5S.

"E sempre ieri un esponente del Movimento 5 stelle proponeva la liberalizzazione della cannabis terapeutica, forse Di Maio ha fatto un esperimento di cannabis, perché ha detto cose di uno fuori di testa".

Secondo Gasparri, "questa è l'eccezione, la regola è l'alleanza di centrodestra, e l'Abruzzo è nel solco della tradizione".

"Abbiamo governato e governiamo da anni, ad esempio la Lombardia e il Veneto, dal 1995, abbiamo vinto in Friuli Venezia Giulia, o nel vicino Molise, in Abruzzo abbiamo già governato con l'amico e compianto Giovanni Pace, poi con Gianni Chiodi, la Lega non aveva il peso che adesso ha, lo scenario mi rendo conto e mutato ma la via maestra e l'alleanza di centrodestra, non questa robaccia che non si può guardare", conclude il senatore azzurro.