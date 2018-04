FORZA ITALIA: ANTONIO MARTINO RESPONSABILE REGIONALE ORGANIZZAZIONE

Pubblicazione: 07 aprile 2018 alle ore 09:31

L'AQUILA - Il neo deputato Antonio Martino è stato nominato dal coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Nazario Pagano, responsabile regionale per l'organizzazione degli azzurri in Abruzzo nonché componente effettivo del Comitato regionale.

La lettera con il conferimento dell'incarico segna il primo atto del dopo-elezioni e comincia a delineare lo schieramento di Forza Italia in vista delle prossime sfide elettorali all'orizzonte, a partire da quelle per la Regione.

Alla scelta di Pagano di affidare un ruolo così importante a Martino, oltre alla personale stima e alla fiducia politica, non è neppure estraneo l'exploit del parlamentare che attorno alla sua candidatura il 5 marzo ha raccolto nell'Aquilano il 42% di preferenze.

"Sono consapevole - afferma Pagano - che il compito affidato a Martino è molto importante per lo sviluppo futuro del nostro movimento, ma sono altrettanto certo che l'incarico è in ottime mani. Averlo al mio fianco come mio più stretto collaboratore è un motivo di orgoglio e di entusiasmo per preparare al meglio le competizioni elettorali che ci attendono anche a breve. Forza Italia deve rafforzare il trend che in Abruzzo l'ha vista unico argine al M5S e leader della coalizione di centrodestra".

La nomina di Martino è stata comunicata anche al responsabile nazionale dell'organizzazione di Forza Italia, onorevole Gregorio Fontana.