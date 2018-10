FORMAZIONE: MERCOLEDI' OPEN DAY ALL'ITSEE DELL'AQUILA, CORSI GRATUITI E BORSE DI STUDIO

Pubblicazione: 02 ottobre 2018 alle ore 14:15

L'AQUILA - Corsi di efficienza energetica completamente gratuiti riservati a diplomati e laureati, per i quali sono previste anche borse di studio e il rimborso spese per gli studenti fuori sede: secondo dati statistici, 9 giovani su 10 entrano nel mondo del lavoro entro un anno dal termine dell’esperienza.

L'Istituto tecnico superiore "Efficienza Energetica", Itsee dell'Aquila, che raddoppia le propria offerta formativa e per il biennio 2018/2020 organizza due corsi gratuiti per diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici, presenta tutte le sue attività in un Open day in programma domani, mercoledì 3 ottobre, a partire dalle ore 15,00 all’Aquila nell'aula magna dell'Istituto d'istruzione superiore "Amedeo d'Aosta", in via Acquasanta.

L’evento viene proposto in vista della scadenza dei termini, fissato per il 21 ottobre prossimo, per la presentazione delle iscrizioni.

"Abbiamo fatto un lavoro molto importante che ci ha consentito di triplicare le nostre attività, ricevendo delle premialità dal Ministero dell'Istruzione, l'obiettivo oggi è quello di incrementare ancora gli iscritti", afferma il presidente dell'Itsee, Carlo Imperatore.

"Abbiamo progettualità importanti con grandi aziende che consentono sbocchi lavorativi certi. Tutti i nostri studenti hanno l'opportunità di svolgere stage in Italia o all'estero completamente finanziati, quindi gratuiti per gli iscritti - aggiunge Imperatore -. Gli studenti faranno due anni di corsi gratuiti e laboratori, tirocini compresi".

Attualmente il numero delle iscrizioni ha toccato quota 35 e ne rimangono 25 posti.

"Siamo passati da due soli corsi, di cui uno in partenariato con l'Università dell'Aquila, ai quattro di oggi - spiega ancora il presidente - due regionali biennali che stanno iniziando, uno finanziato dal Ministero dello sviluppo economico sull'energia 4.0, ed un percorso tecnico su smart building di consulenza sull'energia, ciascuno da trenta iscritti".

"Benché l'Itsee sia una realtà ancora giovane, può rivelarsi strategica per il nostro territorio perché dà l'opportunità di mettere subito piede nel mondo del lavoro", afferma la dirigente scolastica dell'Istituto tecnico superiore "Amedeo d'Aosta e componente del consiglio d'amministrazione dell'Itsee, Maria Chiara Marola, "il nostro contributo è convinto e propositivo per far conoscere questa realtà, credo fermamente nell'istruzione tecnica".

"Il sapere", aggiunge la Marola, "deve essere necessariamente coniugato con il saper fare, inoltre questa formazione può essere anche complementare".

I corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardano l'area tecnologica dell'efficienza energetica e rilasciano, rispettivamente, le qualifiche di "Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" e "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building".

La durata è di 2.000 ore, di cui 1.200 di attività d'aula o laboratorio e 800 ore di stage presso aziende del settore operanti in Italia e all'estero.

Obiettivo dell'Itsee, infatti, è quello di formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo all'interno del Paese ma anche all'estero. La sede è all'Aquila, in via Acquasanta. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 21 ottobre 2018, per le modalità è possibile consultare l'avviso integrale reperibile sul sito www.itsenergia.org.

L'Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione partecipata da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.

Gli Istituti tecnici superiori, nati in attuazione della legge Finanziaria 2007 ed introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, sono scuole speciali di tecnologia, le cui finalità principali consistono nella diffusione della cultura tecnica e scientifica, nel sostegno alle misure per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese e nella formazione di figure professionali che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento scelto.

Gli Istituti tecnici superiori traggono origine da un’intesa fra Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del programma Industria 2015, per valorizzare la formazione tecnica per il rilancio delle attività produttive in Italia.