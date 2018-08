FORMAZIONE: L'AQUILA, CORSI GRATUITI D'INGLESE ALLA SCUOLA POLITECNICA

Pubblicazione: 02 agosto 2018 alle ore 11:43

L'AQUILA - Corsi gratuiti di lingua inglese alla scuola di formazione professionale Politecnica dell'Aquila, accreditata dalla Regione Abruzzo.

Finanziati dalla Regione attraverso il Po Abruzzo Fse 2017-2019, i corsi sono rivolti a lavoratori dipendenti a termine, lavoratori autonomi, titolari di microimprese, soci di cooperativa, che siano residenti o domiciliati in uno dei comuni della regione Abruzzo o, per gli extracomunitari che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa.

Si tratta di un’opportunità di ampliare le proprie conoscenze linguistiche per ricollocarsi utilmente nel mondo del lavoro. Il corso si articola in più livelli per soddisfare le diverse esigenze formative.

I livelli base prevedono 40 ore in aula e verrà rilasciato anche il certificato di frequenza al corso, con il riconoscimento dell’attestato A2 del Cambridge English Bulats dopo il superamento dell’esame.

I corsi per i livelli intermedi di 50 ore sono rivolti a chi intende acquisire i livelli B1 e B2, mentre i corsi per i livelli avanzati, 60 ore, sono finalizzati all’acquisizione dei livelli C1 e C2, tutti previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato anche il certificato di frequenza al corso.

Prima dell'inizio del corso, sarà effettuato un test d’ingresso per verificare il livello di partenza dei candidati.

Chi fosse interessato a presentare domanda può rivolgersi a Politecnica telefonando ai numeri 0862-405315 o 327-9423705 oppure scrivere a [email protected].