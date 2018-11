FORMAZIONE: ITSEE A JOB&ORIENTA DI VERONA,

IMPERATORE, ''ORMAI SIAMO UN'ECCELLENZA''

Pubblicazione: 29 novembre 2018 alle ore 13:33

L'AQUILA - L'Istituto superiore di Efficienza Energetica (ITSEE) dell'Aquila partecipa con un proprio stand alla 28esima edizione di Job&Orienta, il più grande evento nazionale sull'orientamento, scuola, formazione e lavoro, in programma da oggi al primo dicembre alla Fiera di Verona.

L’adesione è motivata dal fatto che l’evento si presenta “come un luogo di incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, un'ulteriore occasione per illustrare i percorsi altamente professionalizzanti proposti dall'ITSEE, basati sul paradigma dell'industria 4.0, che si avvalgono della collaborazione delle più importanti aziende italiane ed internazionali”.

"In Abruzzo la fondazione ITSEE dell'Aquila è ormai una delle principali realtà formative e consulenziali in materia di efficienza energetica civile ed industriale. Illustreremo le nostre attività e le nostre metodologie nell’ambito della principale fiera del lavoro Italiana a Verona dove la nostra Fondazione avrà uno stand dedicato", spiega Carlo Imperatore, direttore di ITSEE.

L'ultimo corso formativo per diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), è stato "cucito su misura", su un'azienda importante ed innovativa come il colosso abruzzese conosciuto in tutto i il mondo Walter Tosto SpA, che continua ad investire sul territorio regionale e che ha accettato la sfida di sviluppo, valorizzando sia le risorse umane interne che i giovani. Il corso, completamente gratuito, è riservato a 25 diplomati o laureati: le domande di partecipazione dovranno pervenire alla sede dell'ITSEE tramite mail ([email protected]) o raccomandata, entro il 10 dicembre prossimo.

Le selezioni si terranno a Chieti Scalo, presso la sede della Walter Tosto in via Erasmo Piaggio 62 , il prossimo 12 dicembre. Il 21 dicembre inizieranno le lezioni che poi proseguiranno fino al marzo del 2020, anche con stage in Italia e all'estero.

Al termine i ragazzi conseguiranno il Diploma Europeo di V livello EQF di Tecnico superiore industria 4.0: progettazione e fabbricazione di sistemi critici per il settore energia.

Si tratta del terzo percorso formativo biennale che diplomerà Tecnici 4.0. e che rappresenterà una opportunità concreta per l'inserimento nel mondo del lavoro. I primi due corsi Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici e Tecnico Superiore 4.0. per il risparmio energetico nella smart building sono appena iniziati registrando un numero di iscritti mai raggiunto.

Innovazione, opportunità occupazionali e internazionalità le parole chiave del corso, che si basa sugli ultimi sviluppi dell'Industria 4.0 nel settore dell'Energia e che è finalizzato all'assunzione presso l'azienda Walter Tosto Spa, con possibilità di svolgere attività di stage all'estero. Infatti, al termine del percorso biennale, a seguito di una valutazione meritocratica effettuata con un esame finale, i diplomati avranno l'occasione di essere assunti in Azienda.

"I ragazzi selezionati frequenteranno un corso innovativo - spiega ancora Imperatore -, disegnato su una organizzazione moderna 4.0, che consentirà loro di acquisire le nuove competenze tecniche necessarie per affrontare le nuove sfide imposte dal mercato globale. Nella nostra regione rimane fondamentale il ruolo dell'impresa manifatturiera che va aiutata e sostenuta nella crescita e nell'innovazione e la Fondazione ITSEE ritiene prioritario questo obiettivo".

"Sono particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti, merito di una squadra competente e coesa che sta impegnandosi in progettualità importanti per lo sviluppo del nostro territorio, favorendo l'occupazione e la crescita delle nostre Imprese", conclude Imperatore.