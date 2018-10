FORMAZIONE: CON CORSI ITSEE L’AQUILA PONTE TRA SCUOLA E MONDO LAVORO

Pubblicazione: 04 ottobre 2018 alle ore 13:48

L'AQUILA - Un percorso di formazione che rappresenta un ponte tra scuola e mondo del lavoro. L'Istituto tecnico superiore "Efficienza Energetica" (Itsee) dell'Aquila, ha presentato ieri pomeriggio, in un partecipato Open Day, l’offerta formativa di efficienza energetica completamente gratuita riservata a diplomati e laureati, per la quale sono previste anche borse di studio e il rimborso spese per gli studenti fuori sede.

Davanti a una platea di un centinaio di giovani studenti, i vertici di Itsee L’Aquila, dirigenti scolastici ed amministratori pubblici hanno posto, tra le altre cose, l’attenzione sul raddoppio delle opportunità per il biennio 2018/2020 per un totale di quattro corsi gratuiti per diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici.

Dei 60 posti disponibili, ne sono rimasti appena 20 e, visto che il termine per le iscrizioni scade il prossimo 21 ottobre, si potrebbe raggiungere il sold out.

"Abbiamo fatto un lavoro molto importante che ci ha consentito di triplicare le nostre attività, ricevendo delle premialità dal Ministero dell'Istruzione, l'obiettivo oggi è quello di incrementare ancora gli iscritti", spiega il presidente dell'Itsee, Carlo Imperatore.

"Abbiamo progettualità importanti con grandi aziende che consentono sbocchi lavorativi certi. Tutti i nostri studenti hanno l'opportunità di svolgere stage in Italia o all'estero completamente finanziati, quindi gratuiti per gli iscritti - aggiunge Imperatore -. Gli studenti faranno due anni di corsi gratuiti e laboratori, tirocini compresi".

"Siamo passati da due soli corsi, di cui uno in partenariato con l'Università dell'Aquila, ai quattro di oggi - continua Imperatore - due regionali biennali che stanno iniziando, uno finanziato dal Ministero dello sviluppo economico sull'energia 4.0, ed un percorso tecnico su smart building di consulenza sull'energia, ciascuno da trenta iscritti".

Le modalità di partecipazione, la struttura e la durata dei corsi, le opportunità lavorative e le competenze professionali, sono stati al centro dell’open day che si è concluso nella serata di ieri, nell'aula magna dell'Istituto d'istruzione superiore "Amedeo d'Aosta", in via Acquasanta all'Aquila: sono intervenuti oltre a Imperatore, Maria Chiara Marola, dirigente scolastica dell'Istituto superiore Amedeo D'Aosta; Vincenzo Calvisi, consigliere della Provincia dell'Aquila; la professoressa Daniela Allevi, coordinatore didattico Itsee L'Aquila; la professoressa Sara Rotellini, primo collaboratore del dirigente scolastico "Amedeo D'Aosta"; la professoressa Anna Rita Cioni, tutor di stage Itsee L'Aquila; il professor Giuseppe Ferri, docente di Elettronica e Microelettronica dell'Università dell'Aquila; il professor Giulio Calabrese, docente di Ingegneria meccanica dell'Istituto tecnico. Sono intervenuti anche studenti diplomati dell'Istituto tecnico, Bruno Mazzeschi e Damiano Scarsella, che hanno portato le loro testimonianze.

"Benché l'Itsee sia una realtà ancora giovane, può rivelarsi strategica per il nostro territorio perché dà l'opportunità di mettere subito piede nel mondo del lavoro", afferma la dirigente scolastica dell'Istituto tecnico superiore Amedeo d'Aosta e componente del consiglio d'amministrazione dell'Itsee Marola, "il nostro contributo è convinto e propositivo per far conoscere questa realtà, credo fermamente nell'istruzione tecnica".

"Il sapere", aggiunge la Marola, "deve essere necessariamente coniugato con il saper fare, inoltre questa formazione può essere anche complementare".

Importante il contributo dell'Università dell'Aquila che ha messo a disposizione l'esperienza dei propri docenti, intervenendo anche nella struttura dei corsi.

"Come università abbiamo le risorse necessarie e gli strumenti per agevolare questo percorso di formazione - spiega il professor Giuseppe Ferri - Il nostro contributo, che passa dalle nozioni fondamentali alla pratica nei nostri laboratori, sarà costante".

"È importante ricordare che questi corsi valgono anche come tirocinio - aggiunge la professoressa Daniela Allevi, coordinatore didattico - I nostri studenti si trovano da subito ad intraprendere le prime esperienze lavorative, entrando in contatto con i maggiori esperti del settore. Spesso, inoltre, quelli che in un primo momento sono gli insegnanti che contribuiscono alla crescita professionale degli studenti, possono diventare i loro futuri datori di lavoro".

"L'obiettivo - spiega il professor Giulio Calabrese - è quello di creare professionalità 4.0, che abbiano acquisito il maggior numero di esperienze possibili. Professionisti qualificati e completi così come, sempre con più forza, richiesto dalle aziende".

I corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardano l'area tecnologica dell'efficienza energetica e rilasciano, rispettivamente, le qualifiche di "Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" e "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building".

La durata è di 2.000 ore, di cui 1.200 di attività d'aula o laboratorio e 800 ore di stage presso aziende del settore operanti in Italia e all'estero.

Obiettivo dell'Itsee, infatti, è quello di formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo all'interno del Paese ma anche all'estero. La sede è all'Aquila, in via Acquasanta. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 21 ottobre 2018, per le modalità è possibile consultare l'avviso integrale reperibile sul sito www.itsenergia.org.

L'Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione partecipata da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.