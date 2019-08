FOOTGOLF: ''UN SUCCESSO I EDIZIONE DEL SUMMER-SANTI'', BILANCIO FINALE DELL'EVENTO E TUTTI I PREMIATI

Pubblicazione: 12 agosto 2019 alle ore 12:41

L'AQUILA - Lo scorso giovedì, presso i campi da golf del San Donato a Santi di Preturo, ha fatto il suo esordio la I edizione del Summer-Santi, una giornata di sport e divertimento.

La peculiarità di questa manifestazione risiede nell’aver proposto uno sport considerato "insolito", il footgolf, e proprio per questo, decine e decine di persone hanno partecipato, incuriositi, all’evento.

Il footgolf, banalmente, consiste nel giocare a golf con un pallone da calcio, che con i piedi deve essere posto all’interno di buche più larghe rispetto alla norma.

Il Torneo è stato organizzato dalla Pro Loco "Sabinum", l’associazione del comprensorio di Preturo.

"Abbiamo voluto proporre questo evento – afferma Giammarco Cianca, presidente dell’associazione – per far divertire i giovani e non, ma soprattutto per rivalorizzare il territorio e le sue risorse, quale è il campo da golf del San Donato, che vanno preservate e rilanciate".

Un "vero successo, sia in termini di iscrizioni, che di coinvolgimento territoriale", ma anche "extra-territoriale": infatti, a decine sono stati gli iscritti provenienti da Roma, anche tesserati con le società Roma e Lazio Footgolf.

Le due sezioni del Torneo, a squadre ed individuale, hanno visto trionfare, nella prima la compagine "Zero Porta Zero", composta da tre ragazzi del territorio: De Nuntiis Daniele, Iannini Mirco e Volpe Massimo; a completare il podio le squadre "Un nome qualunque" di Proia Marco, Casimiri Diego, Scimia Adolfo e "Lele Mosina" di Ciammetti Luca e Valentini Riccardo.

Nella sezione individuale ha trionfato Di Pasquale Daniele, seguito da Marrelli Stefano e Venta Valentino.

Anche il Tesoriere dell’associazione, Manuel Cucchiella ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento.

La Pro Loco "Sabinum" annuncia, infine, che per il prossimo anno, in occasione della II edizione, il Summer-Santi sarà ancora più grande.