FOOD AND TRAVEL ITALIA AWARDS: ABRUZZO TRA LE REGIONI DELL'ANNO

Pubblicazione: 15 ottobre 2018 alle ore 18:27

PESCARA - Grazie alla grande varietà paesaggistica, fatta di lunghe coste sabbiose e alte montagne appenniniche, grandi parchi e aree verdi protette, eremi e borghi storici, nonché agli ottimi servizi e alle eccellenze gastronomiche, l'Abruzzo è una delle tre 'regioni dell'anno', insieme a Piemonte e Puglia, nell'ambito dei 'Food and Travel Italia Awards 2018', premio istituito dal 'Food and Travel Magazine' per celebrare eccellenze italiane e internazionali che si sono contraddistinte durante l'anno per qualità e servizi.

La premiazione si è tenuta in Sardegna, nel Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula.

A ritirare il premio l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Giorgio d'Ignazio.

"L'Abruzzo viene annoverato nell'olimpo delle regioni stellate d'Italia - ha dichiarato - per l'eccellente livello dei servizi offerti e le prelibatezze di una enogastronomia che, per la semplicità e la ricercatezza del gusto e delle ricette, tramandate di generazione in generazione, è unica nella sua essenza.

Sono molto orgoglioso che l'Abruzzo faccia parte del trio dei vincitori dei 'Food and Travel Italia Awards 2018', un riconoscimento importante che premia la qualità e l'eccellenza di alcuni aspetti fondamentali dell'offerta turistica come i servizi e l'enogastronomia che abbiamo la fortuna di poter coniugare con le meraviglie di un patrimonio paesaggistico e naturalistico dal valore inestimabile".

"Certamente c'è ancora moltissimo lavoro da fare - ha aggiunto D'Ignazio - ma i primi tasselli di un complesso mosaico di programmazione per una promozione turistica dinamica, innovativa ed efficace sono stati messi, gettando le basi di un progetto di lungo periodo da sviluppare negli anni a venire".