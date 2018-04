FONDI UE: FEBBO, ''VICINO AL DISIMPEGNO, INCAPACITÀ DI D'ALFONSO E RIVERA''

Pubblicazione: 15 aprile 2018 alle ore 13:34

L'AQUILA - "Questa volta arriva direttamente da Bruxelles l'allarme di perdere milioni di euro per colpa dell'inerzia e della negligenza della RegioneAbruzzo sulla spesa e rendicontazione del fondi strutturali Ue. Questo governo regionale di Luciano D'Alfonso è stato sistematicamente sorda ai miei ripetuti allarmi e invece di lavorare sono arrivate le false rassicurazioni del direttore tuttofare Vincenzo Rivera che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Mentre la realtà e i dati smentiscono e bocciano in maniera netta e incontrovertibile l'operato di D'Alfonso e Rivera e confermano, invece, solo la pessima gestione dei fondi Ue che il centrosinistra ha prodotto in Regione".

Lo dice in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo alla luce dei report pubblicati dalle autorità europee.

"Dai dati pubblicati dalla Commissione europea emerge chiaramente come la nostra Regione Abruzzo sia in forte ritardo nello spendere e rendicondare sia i fondi Fondi europei di sviluppo regionale (fesr) sia i fondi sociali europei (fse). Infatti l'Abruzzo è fanalino di coda e per fine anno scatterà il disimpegno automatico, già certifico per i fondi del Psr, con il serio rischio di perdere altri milioni di euro del fesr e fse non spesi che dovevano essere impegnati per lo sviluppo produttivo e sociale della nostra economia".

"Un pasticcio creato per colpa di una Regione lenta, incapace e inefficiente dove ha pensato più ad occupare le poltrone alle nomine che a far lavorare in maniera serena e spedita la nostra Autorità di Gestione", continua Febbo.

"In questi mesi come un disco rotto abbiamo solo sentito inutili rassicurazioni da parte del Direttore generale Rivera mentre oggi ci troviamo in una pessima situazione con il rischio di restituire a Bruxelles milioni di euro che dovevano essere utilizzati per far ripartire la nostra economia".

"Ho fatto richiesta per avere i verbali e report ufficiali - conclude Febbo - e tornerò ad occuparmene nei prossimi giorni di questo tema poiché è intollerabile, ingiustificabile e insopportabile il ritardo che la Regione di D'Alfonso ha accumulato in questi anni per manifesta incapacità".