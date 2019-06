FONDI PROVINCIALE PRATI DI TIVO: MARIANI, ''MERITO GIUNTA D'ALFONSO''

Pubblicazione: 20 giugno 2019 alle ore 17:29

TERAMO - La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato ieri lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che permetterà l’utilizzo di 4 milioni, già disponibili, per interventi di consolidamento e adeguamento della viabilità della strada provinciale 43 per Prati di Tivo.

"Un provvedimento necessario per concludere un lavoro avviato e portato avanti con determinazione nella precedente legislatura", spiega in una nota il consigliere regionale Sandro Mariani, di Abruzzo in comune.

"Ciò che mi ha spinto a scrivere queste poche righe - aggiunge -, è l’annuncio dell’atto di Giunta apparso ieri su media e social. Se, da una parte, il sottosegretario D'Annuntiis, che ringrazio, nel presentare l'approvazione dello schema di convenzione ha richiamato i precedenti passaggi riconoscendo quanto fatto dalla Giunta D'Alfonso, dall’altra, il capogruppo della Lega Quaresimale ha inscenato la solita mistificazione della realtà".

"Leggendo i post e i comunicati di Quaresimale i lettori potrebbero pensare che ultimamente in Regione Abruzzo piovano fondi milionari dal cielo. È necessario, a questo punto - precisa Mariani -, ricordare brevemente da dove arrivano i 4 milioni, ad onore del vero e sperando di contribuire ad un migliore orientamento di alcuni neo consiglieri all’interno del complesso funzionamento dell’Ente Regione".

"L’eliminazione dei punti critici e il miglioramento dell’accessibilità stradale agli impianti sciistici teramani di Prati di Tivo– sp 43 di Pietracamela per un importo pari a 4 milioni di euro, è una delle otto opere infrastrutturali deliberate dalla Giunta regionale, guidata da Luciano D'Alfonso, il 20 febbraio 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 Agosto, numero 179".

"L’opera è stata finanziata su richiesta di Regione Abruzzo con Fondi Fsc ed è il risultato di un proficuo dialogo avviato dalla Regione con la Provincia di Teramo ed un certosino lavoro per intercettare Fondi nazionali".

"Con l’approvazione di ieri potrà essere avviata la realizzazione dei diversi interventi previsti e diverrà concreta l'idea che ha guidato la nostra azione politica: ammodernare e migliorare la viabilità di un'area fondamentale per lo sviluppo turistico, e non solo, dell'intera provincia teramana", conclude Mariani.