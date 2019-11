FONDI MALTEMPO ABRUZZO: CENTRODESTRA, ''CHI GRIDA ALLO SCANDALO POTEVA FARE QUALCOSA AL GOVERNO''

Pubblicazione: 19 novembre 2019 alle ore 18:19

L'AQUILA - I consiglieri regionali del centrodestra Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio e il sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annuntiis replicano alle dichiarazioni dei consiglieri del Pd Mariani e Pepe: “I 3 milioni e mezzo reperiti da Giunta e Consiglio per fronteggiare l'emergenza erosione della costa abruzzese rappresentano senza ombra di dubbio un primo importante segnale per la difesa del litorale. Sono la dimostrazione di un impegno concreto e immediato per rispondere all'emergenza che ha colpito recentemente l'Abruzzo".

"Sappiamo benissimo – aggiungono i consiglieri del centrodestra - che si tratta di una prima azione per la messa in sicurezza del litorale, in attesa che il Governo centrale riconosca lo stato di calamità naturale e di conseguenza ci permetta di porre in campo interventi strutturali a difesa della costa. Stupiscono le strumentalizzazioni di chi in 5 anni ben poco ha fatto per la costa abruzzese, sperperando fondi per opere discutibili molte delle quali inserite nel Masterplan. Hanno avuto a disposizione i fondi della programmazione 2014/2020 e li hanno destinati a pioggia senza nessuna progettualità".

"Il centrosinistra che oggi grida allo scandalo – concludono i rappresentanti del centrodestra - poteva operare diversamente quando era al governo di questa Regione. Oggi, evidentemente, si sorprendono nel vedere un'amministrazione che lavora con una programmazione attenta e consapevole".