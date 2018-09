FONDI COMUNITARI: LOLLI, ''MINISTRO LEZZI IN ABRUZZO AD OTTOBRE''

Pubblicazione: 06 settembre 2018 alle ore 15:55

L'AQUILA - Lunedì primo ottobre il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, "che si è dimostrata attenta e disponibile, verrà in Abruzzo nell'ambito di un'attività di ricognizione e confronto che il Governo sta avviando nelle regioni meridionali".

Ad annunciare la data il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che ieri, a Roma, ha incontrato nel pomeriggio il ministro Lezzi per una valutazione delle risorse Fsc insieme agli altri ministeri e alle altre Regioni coinvolte.

La visita in Abruzzo del ministro Lezzi, ha sottolineato Lolli in una nota "sarà l'occasione per verificare l'avanzamento della spesa di tutti i fondi comunitari e per approfondire le prospettive del Cis, il primo Contratto Istituzionale di Sviluppo per il turismo montano che l'Abruzzo ha sottoscritto con il Governo e gli Enti Locali".