FIUME RASINE E RIFACIMENTO PONTI PEDONALI, UN MLN DI EURO AL COMUNE DI ROCCARASO

Pubblicazione: 10 gennaio 2020 alle ore 11:08

L'AQUILA - Il rifacimento dei ponti pedonali a valle di via Napoli e in via Edoardo De Filippo e una serie di azioni per il ripristino del fondo e degli argini del canale artificiale del fiume Rasine.

Il Comune di Roccaraso ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro e continua a scommettere sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei diversi angoli del paese.

Le risorse, stanziate dal Governo col Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) relativo ai danni provocati dal maltempo nel 2017 ed erogate dalla Regione Abruzzo, consentiranno un intervento importante sul Rasine con la pulizia di circa 3 chilometri del fosso-canale.

In programma c’è anche la pulizia delle sponde col taglio degli alberi e della vegetazione e il ripristino della sezione artificiale dell’alveo con la manutenzione straordinaria dei paramenti che saranno completamente rifatti nei tratti di maggiore deterioramento.

“Un altro progetto del Comune di Roccaraso è stato approvato e finanziato e in breve tempo si trasformerà in un cantiere – ha spiegato il sindaco Francesco Di Donato – siamo soddisfatti perché l’intervento in quell’area del nostro paese era ormai indispensabile. Azioni di rifacimento sono previste anche sui due ponti pedonali che, in estate e nei periodi di maggiore affluenza turistica, permettono a tante persone di spostarsi e di avvicinarsi al centro senza l’utilizzo delle macchine. Mantenere un paese in ordine e perfettamente funzionale è un’azione che va letta anche in chiave di promozione turistica”, ha concluso il sindaco Di Donato.