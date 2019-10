FIPE CONFCOMMERCIO L'AQUILA: DANIELE STRATTA ELETTO PRESIDENTE DELLA CATEGORIA, ECCO IL NUOVO DIRETTIVO

Pubblicazione: 24 ottobre 2019 alle ore 11:08

L'AQUILA - Si è svolta a L’Aquila il 21 ottobre scorso l’assemblea provinciale dei Pubblici Esercizi Fipe - Confcommercio, associazione leader nel settore bar e ristorazione, alla presenza del presidente onorario Mario Maccarone, già Consigliere Nazionale FIPE, e del presidente regionale di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli.

Al breve dibattito riguardante le problematiche dei Pubblici esercizi della provincia aquilana, argomento che sarà oggetto di ampia discussione nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo neo-eletto unitamente ad una piattaforma programmatica dell’attività del Sindacato per la tutela ed il rilancio della Categoria, è seguita la procedura elettiva per il rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo presidente nella persona di Daniele Stratta, titolare con il fratello Davide della storica Enoteca Garibaldi, con il 75% dei voti.

Il nuovo Consiglio del Sindacato risulta così composto: Romina Muzi, Angela Palombo, Silvia Paolini, Riccardo Muzi, Ortensio Di Luzio, Nicola Di Tullio, Giuseppe Cerasoli, Antonio Cipollone, Alberto De Santis, Nestore Pestilli, Gianluca Spera, Giorgio Carissimi, Maurizio De Luca, Adolfo Bonura, Francesco De Francesco, Daniele Di Fabio, Simone Di Natale, Luca Falasca.

Al termine della seduta assembleare una foto di gruppo e la dichiarazione del nuovo presidente dopo aver ringraziato caldamente i colleghi per la fiducia accordatagli: “Grazie a questo importante rinnovo abbiamo finalmente un gruppo, che avrò l’onore di presiedere, in grado di lavorare in un’ottica di collaborazione, coinvolgendo tutte le attività del nostro territorio, affinché l’Associazione possa continuare, con un valore aggiunto, a rappresentare un punto di riferimento essenziale per tutti gli imprenditori del settore e un valido supporto per la loro crescita, non solo professionale. Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento speciale alla mia famiglia, a Giovanni Gambacurta e a Luisella D'Alessandro che mi hanno sostenuto nella mia candidatura alla guida di una Categoria che riunisce centinaia di imprenditori e che ha valore strategico per l’offerta turistica del nostro territorio”.

Al presidente ed ai componenti del Consiglio neo- eletti gli affettuosi auguri di buon lavoro da parte del presidente e dei direttori regionale di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli e Celso Cioni: “È un gruppo giovane che grazie alla passione ed alla grande professionalità sarà sicuramente in grado di affrontare con successo le sfide che si presenteranno nel prossimo futuro lungo il percorso di tutela e di valorizzazione della Categoria”.