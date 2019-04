FILM: CASTING IN ABRUZZO, IL REGISTA UMBERTO REY CERCA ATTORI E COMPARSE

Pubblicazione: 02 aprile 2019 alle ore 17:06

PESCARA – La Morfeo Dreams organizza a Pescara i provini per film del regista Umberto Rey dal titolo provvisorio I baci dei Giuda, tratto dall’omonimo romanzo del regista che viene presentato venerdì prossimo 5 aprile a Pescara alle 18,30, all’auditorium Leonardo Petruzzi, in via delle Caserme.

Attori, coprotagonisti e secondari con esperienza attoriale cinematografica o teatrale, il tutto documentato nel curriculum artistico, saranno selezionati sempre venerdì: la ricerca riguarda uomini e donne tra i 28 e i 60 anni, con esperienza attoriale cinematografica o teatrale.

Le riprese del lungometraggio sono previste in estate tra Roma, l’Abruzzo, la Basilicata e la Puglia.

La candidatura deve essere inviata entro mercoledì 3 aprile all'indirizzo [email protected]

La Morfeo Dreams, esaminate le candidature, convocherà – tramite email – le persone che avranno superato la preselezione e quindi ammesse al provino.