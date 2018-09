FIERA DI SANT'AGNELU: A MONTEREALE E CAPITIGNANO

LA RIEVOCAZIONE DELLO STORICO MERCATO DEGLI ANIMALI

Pubblicazione: 14 settembre 2018 alle ore 11:59

MONTEREALE - La rievocazione di una fiera che ha rappresentato un importante punto di riferimento per tutto il centro sud. La storica Fiera di Sant'Agnelu torna tra i territori dei comuni di Montereale e Capitignano (L'Aquila), con tre giorni dedicati al mercato degli animali, alla vendita dei prodotti tipici e spettacoli equestri.

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via oggi con la serata inaugurale sotto le stelle e andrà avanti fino a domenica 16 settembre, per una tre giorni ricca di eventi a cura dell'Associazione "Uomini e cavalli", con la collaborazione delle Proloco Ville di Fano e Montereale, l'Associazione culturale Cesaproba 96 e l'Associazione nazionale del cavallo agricolo Anacai Tpr.

"Si tratta della continuazione della storica fiera di Montereale che, fino al 1965, aveva la durata di 7 giorni fino a quando è stata ridotta a due - spiega Gianlorenzo Antonelli, presidente dell'Associazione Uomini e Cavalli -. Dal 2014 l'abbiamo riportata in auge, rendendo i cavalli protagonisti principali. La fiera di Sant'Agnelu era meta di tutto il centro sud per il commercio degli animali, in particolare per quelli da soma. Ma molti degli acquirenti giungevano addirittura dalla Sicilia e dalla Calabria. Oggi, in queste nuve edizini, riproponiamo un mercato di animali arricchito con bellissimi spettacoli equestri che riportano a conoscenza di tutti il rapporto che l'uomo ha avuto con il suo amico cavallo".

Il sabato mattina si inizia con "Il cavallo nel tempo" dedicata a tuti i bambini, a seguire per l'intera giornata, in parallelo ad altri spettacoli, ci sarà il raduno candidati stalloni 2018, organizzato dall'Anacai Tpr. Successivamente, nel pomeriggio, si prevedono prove di agilità con cani e una gara d'attacchi in campo in erba. La serata si concluderà con un Gran Galà equestre.

La domenica, sempre a cura dell'Anacai Tpr, ci sarà la selezione di fattrici e puledri, la sfilata degli stalloni, la seconda tappa della gara d'attacchi e, come da tradizione, si celebrerà la Santa Messa con benedizione degli animali. Nel pomeriggio ginkana a cavallo e mini galà.

La parte gastronomica sarà presente costantemente con bancarelle di prodotti tipici e cucina tradizionale curata dalle proloco locali. (azz.cal.)