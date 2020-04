FIAB SCRIVE A REGIONE, PROVINCE E COMUNI: RIPENSARE CITTA' PER POST CORONAVIRUS

Pubblicazione: 15 aprile 2020 alle ore 15:37

L'AQUILA - Le fasi successive all'attuale emergenza dovuta al Covid-19 necessiteranno di un profondo ripensamento dei nostri stili di vita. Il Coordinamento FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta - di Abruzzo e Molise, con una nota inviata a Regione Abruzzo, Associazione Comuni Abruzzesi e Unione Province Abruzzesi, e per conoscenza a TUA e Trenitalia, prova a fornire qualche suggerimento per rendere il ritorno alla "normalità" più veloce ed efficace. In particolare la FIAB ricorda che la Regione Abruzzo, con L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, ai sensi della legge 53/2000, si è dotata di una normativa su “Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città”.

Tale norma, risalente a 15 anni fa, non è stata mai completamente attuata, e prevede che i diversi Enti – Regione, Province e Comuni – realizzino attraverso i piani territoriali degli orari, il coordinamento e l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

"Il coordinamento dei tempi delle città - afferma la Federazione - insieme a politiche che favoriscano il lavoro e la formazione a distanza e all'implementazione di servizi online e di vicinato, dilazionerebbero i flussi di persone nei centri urbani e nei grossi attrattori di utenti e di traffico".

"Le politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - continua FIAB - individuate nei piani che ogni Ente dovrebbe adottare, dovranno integrarsi con idonee politiche e azioni per la mobilità, che rivedano la fruizione del trasporto pubblico locale (aumento di corse su ferro e su gomma nei vari orari della giornata, concordanti con gli orari di afflusso e deflusso delle varie attività, con limitazione del numero di accessi sui singoli vettori), rendendolo comunque competitivo rispetto all'uso del mezzo privato. In ambito urbano andrebbe favorita la mobilità pedonale e ciclistica, creando hub di interscambio modale dove sia possibile dotarsi di biciclette, anche a pedalata assistita, in modalità condivisa e/o raggiungere a piedi i vari punti di interesse. Per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta andrebbe rivista la viabilità urbana, dedicando ampia parte delle strade attualmente carrabili ad un uso pedonale e ciclabile, esclusivo o in condivisione, con precedenza per pedoni e ciclisti. Ciò permetterebbe di spostarsi sulla corta e media distanza (in un raggio di 5 km) senza utilizzare l'automobile, il cui uso massimo porterebbe a concentrazioni di persone nei punti di parcheggio collettivo e intasamento del traffico veicolare cittadino, con conseguente aumento anche dell'inquinamento. I comuni, inoltre, dovrebbero favorire l'allargamento e la realizzazione di zone pedonali e aree verdi, in modo da favorire le attività all'aria aperta dei cittadini con le giuste distanze imposte dall'emergenza sanitaria." Per il Coordinamento l'epidemia da Covid-19 ha aperto nuovi scenari, e non si può far finta che nulla sia accaduto. Riproporre gli stessi modelli, rivelatisi perdenti, di sviluppo urbano e di trasporto sarebbe un drammatico errore, che avrebbe conseguenze anche più gravi della stessa pandemia. Non va dimenticato che, in Italia, come conferma l'Agenzia europea per l’ambiente, le morti premature da esposizione a lungo termine a polveri sottili (Pm10 e Pm2.5), biossido di azoto (No2) e ozono (O3) superano quota 80.000. Decine di migliaia di decessi ai quali non facciamo caso ma che dipendono dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento civili e industriali, dalle centrali per la produzione di energia e da un ampio spettro di processi industriali".

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta propone, quindi, di agire da subito per: attivare le politiche per dilazionare i tempi e gli orari delle città; attivare politiche per un utilizzo massivo degli incentivi dell'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici (unito al sismabonus per la loro sicurezza); riorganizzare la struttura delle nostre città con aumento di aree verdi, aree pedonali, percorsi ciclabili e pedonali, impianti sportivi all'aperto; riorganizzare il trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, con la sua integrazione con la mobilità ciclistica, aumentando gli incentivi ai singoli cittadini (acquisto biciclette, anche a pedalata assistita; buoni mobilità; abbonamenti bike-sharing) ed i finanziamenti alle amministrazioni per progetti di ciclabilità e pedonalità diffusa; attivare sistemi di mobilità condivisa (car sharing; bike sharing; ecc.), privilegiando l'alimentazione elettrica a quella a combustibili fossili, in modo che tutti possano, in caso di necessità, reperire un mezzo di trasporto individuale senza, necessariamente, acquistarlo; incentivare l'utilizzo delle tecnologie e di internet per tutte quelle attività che non richiedono la presenza in sito, come molte molte attività lavorative e attività legate all'istruzione e alla formazione, contenendo al massimo gli spostamenti casa/lavoro o in ambito lavorativo. In tal senso sarebbe utile prevedere il più possibile le attività formative di competenza regionale/comunale in modalità e-learning; promuovere il telelavoro ai sensi della legge 22/5/2017 n. 81; ampliare i servizi fruibili online; favorire i servizi, pubblici e privati, di prossimità (uffici decentrati, negozi di quartiere, ecc.; scuole di quartiere; ecc.), in modo da minimizzare gli spostamenti quotidiani; investire sui servizi socio sanitari pubblici, in modo che si possa far fronte a questa e alle prossime emergenze senza che si abbiano le criticità che l'attuale emergenza ha messo in luce.

Proposte di buon senso, nel rispetto di norme vigenti, che potrebbero portare a città più vivibili e più sicure, aiutandoci a superare l'attuale emergenza.