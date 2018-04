FESTIVAL LETTERARIO CONVERSAZIONI: LO SCRITTORE

PAOLO DI PAOLO INCONTRA STUDENTI DELLO SCIENTIFICO

Pubblicazione: 06 aprile 2018 alle ore 19:09

PESCARA - Sarà il giovane autore Paolo Di Paolo, con il suo ultimo libro Vite che sono la tua, il protagonista del decimo incontro del festival di letteratura Conversazioni di Pescara. Appuntamento è per sabato 7 aprile alle ore 11:30, per gli studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci e del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara. Nel pomeriggio replica alle ore 18.00 alla libreria Feltrinelli di Pescara.

Ad interloquire con Paolo Di Paolo sarà Oscar Buonamano, direttore editoriale di Carsa edizioni e vice presidente dell'Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, che è anche il curatore del Festival, che si concluderà con la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il festival letterario Conversazioni è un progetto di Buonamano realizzato con i licei Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, il dipartimento di Architettura dell’Università Gabriele D’Annunzio, la Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino e con il patrocinio del Comune di Pescara.

L’obiettivo del festival è quello di dialogare a scuola con scrittori e scrittrici contemporanei per stabilire un contatto diretto con gli studenti al fine di rendere più comprensibile la letteratura contemporanea e farla vivere nel luogo più importante per la formazione, la scuola. Esaltare la letteratura come materia viva per comprendere meglio la nostra quotidianità e riflettere su temi senza tempo che sempre interessano l’uomo.

Gli ospiti dei primi nove incontri sono stati Gabriella Genisi, Gisella Orsini, Simona Barba, Francesco Sabatini, Emanuele Felice, Paolo Cesari, Renzo Paris, Donatella Di Pietrantonio, Giuseppe Culicchia, Bruno Arpaia. I prossimi incontri vedranno la partecipazione degli scrittori, Leo Palmisano e Eraldo Affinati.

Paolo Di Paolo è nato a Roma nel 1983. Nel 2004 pubblica i racconti Nuovi cieli, nuove carte a cui seguono i romanzi Raccontami la notte in cui sono nato (2008), Questa lontananza così vicina (2009), Dove eravate tutti (2011), Mandami tanta vita (2013, finalista al Premio Strega), Una storia solo quasi d’amore (2016).

È autore di saggi tra cui Tempo senza scelte (2016), di testi per il teatro come Istruzioni per non morire in pace (2015) e di libri per bambini, La mucca volante (2014, finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi), Giacomo il signor bambino (2015; Premio Rodari), Papà Gugol (2017).