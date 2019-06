DOPPIO APPUNTAMENTO AD AVEZZANO IL 5 GIUGNO E TERAMO IL 30 GIUGNO CON ''CONTROSENSO'' FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, LA GIORNALISTA PELLICCIONE OSPITE CON ''STORIE DI DONNE''

Pubblicazione: 01 giugno 2019 alle ore 10:43

L'AQUILA - Doppio appuntamento letterario per la giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, che sarà ospite con il libro “Storie di donne”, al Festival della comunicazione Controsenso di Avezzano, il prossimo 5 giugno, e a seguire, il 30 giugno, all'Abruzzo Book Festival di Castellalto (Teramo).

Un progetto di sensibilizzazione alle tematiche della violenza fisica e psicologica sulle donne, nelle sue molteplici accezioni, che farà tappa, in estate, anche in Puglia. Scritto insieme a Maria Elena Rotilio e Tiziana Iemmolo, il libro della Pelliccione nasce da un'idea di Giannni Padovani, presidente della Onlus Antonio Padovani, editrice del volume, come strumento di sensibilizzazione delle coscienze al dolore subìto dalle donne, tra violenze, soprusi e ricatti.

“Una battaglia ancora oggi in atto, quella del riconoscimento della presenza femminile nella società”, dichiara Pelliccione, “che si scontra con l'esercizio, in taluni casi vizioso e perverso, del potere maschile. Nei racconti raccolti nel libro si cela un mondo di esperienze intime e profonde, di violazioni e ricatti. Emozioni annodate a più fili, che si intrecciano e si mescolano, sotto le insegne della pressione psicologica dell'uomo, che fa leva sulla forza fisica, sociale ed economica, in famiglia come sul lavoro. La violenza non è solo fisica e appare tanto più subdola e pericolosa quando viene esercitata sottotraccia. Storie di donne”, sottolinea la scrittrice aquilana, “non è solo un atto di denuncia, ma un inno al riscatto e ai sentimenti autentici: alla meschinità occulta contrappone l'uomo vero, rispettoso, premuroso. La parte sana della società maschile”. Con il libro Storie di donne, la Pelliccione è stata insignita del premio alla letteratura e al giornalismo della onlus Padovani e, ad aprile scorso, a Firenze, del premio Agape per la saggistica.