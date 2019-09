FESTIVAL DEL SALTARELLO: A BARREA VINCONO I TRILLANTI E GIULIANO GABRIELE E TARANTA EXPERIENCE

Pubblicazione: 06 settembre 2019 alle ore 13:09

BARREA - Primo premio a Giuliano Gabriele & Taranta Experience e ai Trillanti, secondo premio ai Les Tziganes, terzo premio ai Giovani del Folk.

Questo l'esito del concorso del Festival del Saltarello e il Folk Contest Etnie Musicali, che si è svolto la scorsa settimana nella meravigliosa cornice di Barrea nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Il Festival è stato ospitato all'interno della Festa Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia che ha visto una grande partecipazione di pubblico, operatori, artisti.

Il Saltarello è importante nell'evoluzione delle musiche popolari abruzzesi e rappresenta anche un'ampia famiglia di balli tradizionali di altre regioni dell'Italia Centrale (Lazio, Marche, Umbria, Molise).

Il Festival è stato ideato dall'Associazione culturale Interamnia World Music con la Direzione Artistica affidata al Maestro Danilo Di Paolonicola, come progetto turistico-culturale finalizzato al recupero, rivalutazione e divulgazione delle forme musicali popolari legate al territorio abruzzese e del Centro Italia.

Il Festival si basa sui fondamenti tradizionali e popolari di questo fenomeno musicale ma cerca di portarlo nel contemporaneo, declinarlo nel contesto attuale, facendone uno strumento di confronto e conoscenza di progetti innovativi e sperimentali.

Nella due giorni di Barrea si sono alternati 10 gruppi provenienti dalle regioni del Centro e Sud Italia con oltre 150 musicisti e ballerini che hanno animato l'International Folk Contest Etnie Musicali. I gruppi si sono esibiti sul palco e poi hanno attraversato le vie del paese per dare vita a esibizioni estemporanee e commistioni tra musiche e suoni diversi. Il pubblico si è divertito ed ha partecipato attivamente con balli e canti.

I gruppi partecipanti: Giuliano Gabriele & Taranta experience, I Trillanti, Le tZiganes, Ma-Trù, Gruppo Maccabbarri, I Giovani del Folk, I Vivo Folk,Prapatapumpa Folk & Aria sonora, Danze Popolari, Gruppo Folk “La Campagnola” e Bandapapù.

I gruppi hanno rappresentato le diverse anime della musica popolare in questo momento, alternando gruppi più tradizionali con una ricerca sui costumi e sui balli e gruppi più innovativi che mescolano sonorità e creano nuove forme di racconto musicale. I diversi saltarelli del Centro Italia si sono incontrati a Barrea, da quello abruzzese al marchigiano al laziale con una pluralità di stili, colori e movenze.

La giuria ha assegnato i premi del Contest che consistevano in tre borse di studio del valore complessivo di 3.000 euro (1° premio 1.500 euro, 2° premio 1.000 euro, 3 premio 500 euro) e due premi speciali: il premio per la migliore interpretazione del Saltarello “Premio Paolo Soprani” (offerto dalla celebre casa di produzione di fisarmoniche ed organetti di Castelfidardo) e il premio Strumenti&Musica offerto dall'etichetta discografica Ars Spoletium e rivista musicale “Strumenti&Musica” per la migliorecomposizione inedita in stile World Music.

Durante il Festival, nella giornata di sabato, si è tenuto il concerto dell'Orchestra Popolare del Saltarello, formazione abruzzese che rielabora le forme musicali della tradizione popolare, nata dall'esperienza del Festival che ha accompagnato il pubblico con balli e canti fino a tarda notte.