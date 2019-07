FESTA VIP A CIVITANOVA MARCHE PER SIMONE COCCIA, CON IL ''KEN ITALIANO'' E LORENZO RENZI

Pubblicazione: 29 luglio 2019 alle ore 11:07

CIVITANOVA MARCHE - Sabato scorso a Civitanova Marche (Macerata) si sono dati appuntamento alcuni vip che nell’ultimo periodo si sono sottoposti all’intervento di autotrapianto di capelli in occasione del compleanno di Gianluca Pappalardo titolare di New Hair, azienda marchigiana che organizza vacanze tricologiche in esclusiva per una nota clinica turca.

Tra i volti conosciuti anche l'aquilano Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello, compagno della deputata del Pd Stefania Pezzopane.

Presenti anche Angelo Sanzio, meglio noto come il "Ken" italiano, e Lorenzo Renzi, conosciuto per il grande successo ottenuto con la serie Tv Romanzo Criminale, in cui interpretava il ruolo di Sergio Buffoni.

Durante la notte, trascorsa in un noto locale della città, diversi sono stati gli episodi simpatici tra i "reduci" dell'intervento estetico che hanno confrontato i risultati dei vari trapianti di capelli.

Simone Coccia, reduce da un trapianto di capelli da poche settimane, ha mostrato con orgoglio i suoi nuovi capelli e si è detto veramente molto appagato soprattutto per le bellissime sensazioni provate nel riavere i propri capelli.

Angelo Sanzio, il più abituato al bisturi dei tre, è apparso assolutamente a suo agio sfoggiando una capigliatura degna del vero Ken.

Lorenzo Renzi ha dichiarato che grazie ai risultati dell’intervento, eseguito da più di due anni, ha recuperato il feeling con il suo aspetto, un elemento fondamentale per la sua carriera di attore.

Ognuno ha raccontato delle molte richieste che gli vengono poste frequentemente da amici e curiosi sull’effettiva efficacia del trapianto di capelli e spesso la loro risposta si limita ad essere un gesto che si rivolge verso i capelli, come per dire “non si vede?”.

I tre insieme a tutta la squadra della New Hair e alle altre persone presenti alla serata hanno celebrato una sorta di emancipazione da una situazione che per molti di loro soffocava il rapporto con gli altri.