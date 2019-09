FESTA DELLA RIVOLUZIONE: DOMANI MOGOL, GRAVINA E CABRINI A PESCARA

Pubblicazione: 12 settembre 2019 alle ore 18:53

PESCARA - Saranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il campione del mondo Antonio Cabrini e Mogol, autore e storico paroliere di Lucio Battisti, le tre stelle di punta, domani, venerdì 13 settembre, della settima giornata della Rassegna "La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna a Pescara", promossa per celebrare i 100 anni dell’impresa del Vate su Fiume dalla Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Comune di Pescara.

A ospitare i due eventi in programma sarà piazza Muzii, in pieno centro, a partire dalle 18, due appuntamenti rivolti, di nuovo, soprattutto al pubblico dei millennials.

"I numeri registrati nelle ultime ore dalla rassegna ci hanno sbalordito – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – Migliaia di persone hanno affollato la banchina del Molo nord per gli assaggi dannunziani nei nostri trabocchi, che hanno svelato un aspetto insolito per i cittadini che hanno riscoperto una passeggiata straordinaria della nostra città".

"Per non parlare dei tantissimi ragazzi che si sono ritrovati in piazza della Madonnina con gli autori della Dc Comics e Marvel. E poi tutti al grande appuntamento con Vittorio Sgarbi all’Aurum, con duemila persone che per due ore hanno assistito alla lectio magistralis attraverso la quale lo storico e critico d’arte è partito dalla politica d’attualità per finire nella storia, portandoci all’Impresa di Fiume, sino all’arte pura, riscuotendo applausi a scena aperta. E a Sgarbi, sicuramente uno dei personaggi più dannunziani del nostro Paese e del nostro tempo, abbiamo donato una bottiglia del Sangue Morlacco di d’Annunzio".