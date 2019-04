FESTA DELLA LIBERAZIONE: IL PROGRAMMA DELLE CERIMONIE E GLI EVENTI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 24 aprile 2019 alle ore 06:15

L'AQUILA - Sono tante le commemorazioni ufficiali che coinvolgeranno tutto l'Abruzzo, in occasione del 75esimo anniversario della liberazione, che cade il 25 aprile.

Un giorno fondamentale per la storia d'Italia e che assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall'8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista.

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai), il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate.

Il 25 aprile in Abruzzo è anche il giorno in cui si ricordano le vittime innocenti e indifese - in buona parte bambini, donne e anziani - degli eccidi perpetrati dal 1943 al 1945, dagli occupanti nazisti con la collaborazione dei fascisti locali: ben 359 stragi, per un totale di 903 vittime.

I casi più noti ed eclatanti: l'eccidio di Pietransieri, il 21 novembre 1943, con l'uccisione di 128 persone; quello di Sant'Agata di Gessopalena, 21 gennaio 1944, in cui furono uccise 36 persone, tra cui 22 donne e 9 bambini; Capistrello (33 vittime), il 4 giugno 1944; Santa Cecilia di Francavilla al Mare (20 vittime), il 30 dicembre 1943; Arielli (19 vittime), il 20 e 21 aprile del 1944; Onna (17 vittime), dal 2 all'11 giugno del 1944; Filetto (17 vittime), il 7 giugno del 1944, L'Aquila, (9 vittime), il 23 settembre 1943.

PROVINCIA DELL'AQUILA

Domani alle 9, nel piazzale dello stabilimento ex Thales Alenia, si terrà una cerimonia di commemorazione dei Caduti della Banca d’Italia. Alle 9.30, in piazza IX Martiri, verrà reso un omaggio ai Nove Martiri Aquilani, trucidati il 23 settembre 1943.

Alle 10.15, nella frazione di Filetto, si terrà una cerimonia di commemorazione della strage del 7 giugno 1944, mentre alle 10.30, alla Villa Comunale, avrà luogo l’omaggio ai Caduti della Patria, con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale, seguiti dalla deposizione di una corona, esecuzione del Silenzio e lettura della preghiera per i Caduti.

A seguire, consegna della medaglia di bronzo al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica in favore del Comune di Ateleta per eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Alle 11, a Onna, si terrà la cerimonia commemorativa delle vittime della strage dell’11 giugno 1944. Infine, alle 11.30, alla caserma Pasquali Campomizzi, vi sarà l’omaggio della Municipalità al sacrificio dei Nove Martiri Aquilani, nel luogo dove i giovani vennero uccisi.

PROVINCIA DI CHIETI

San Giovanni Teatino si prepara a celebrare la Festa della Liberazione, con una cerimonia in programma per domani; ci sarà il raduno in piazza del Municipio da dove, alle 10.45, partirà il corteo.

Alle 11 ci sarà la cerimonia di commemorazione davanti al Monumento dei Caduti della Seconda guerra mondiale, dove il sindaco Luciano Marinucci deporrà una corona di alloro. Durante la cerimonia, sono previsti interventi e letture degli alunni della classe III B della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "G.Galilei".

"Forse oggi è difficile capire quanta concretezza avesse il concetto di libertà 74 anni fa - commenta il sindaco Luciano Marinucci - Se oggi siamo liberi di agire, liberi di scegliere, liberi di viaggiare, liberi di scrivere e persino liberi di parlare, lo dobbiamo a chi ci ha messo dolore, lacrime e sangue per garantire a noi questa libertà. Dobbiamo ricordarcene più spesso ed essere profondamente grati a chi si è sacrificato per un futuro migliore, ogni giorno della nostra esistenza".

Una manifestazione anche a Chieti, organizzata dall'Anpi con l'adesione di Cgil, Cisl e Uil, dalle 10.45 ci sarà un presidio in largo Martiri della libertà, sempre l'Anpi, durantre la mattinata farà il dovuto omaggio al sacrario della resistenza teatina nel cimitero di S. Anna, dove alle 10 di giovedì 25 aprile deporrà corone di fiori.

PROVINCIA DI PESCARA

"Una Festa della Liberazione unitaria, collettiva, ampia e democratica": è ciò che accadrà il 25 aprile a Pescara, dove istituzioni, partiti, sindacati e associazioni daranno vita a una giornata ricca di appuntamenti il cui filo conduttore è "la fierezza della identità democratica di Pescara, il rifiuto di ogni neo fascismo, accoglienza, uguaglianza e diritti sociali".

Comune di Pescara, Arci, Anpi, Rete Oltre il Ponte, Cgil, Critical Mass, Deposito dei Segni daranno il via a diverse iniziative, a partire dall’omaggio ai 9 partigiani uccisi dai nazifascisti, per poi concludersi con la marcia antifascista in centro a Pescara alle ore 17,30.

PROVINCIA DI TERAMO

In occasione della ricorrenza del 74° anniversario della Liberazione d'Italia, domani a Teramo si svolgeranno le consuete manifestazioni celebrative, secondo il seguente programma: alle 10,30 - Largo Madonna delle Grazie, monumento ai Caduti della Resistenza: deposizione corona d'alloro; alle 11,15 - viale Mazzini, monumento ai Caduti di tutte le Guerre: alzabandiera, inno, deposizione corona d'alloro, interventi celebrativi; alle 12,15 alle Villa Comunale "Stefano Bandini" commemorazione dei teramani Alberto Pepe, Mario Capuani, Berardo D’Antonio, Romolo Di Giovannantonio.

In caso di maltempo le manifestazioni si terranno nella sala polivalente della provincia.

L'Assocazione Teramo Nostra festeggia invece con un concerto organizzato per questa sera alle 21, nell’auditorium di Santa Maria a Bitetto a ingresso libero. Suoneranno: Franco Di Donatantonio al pianoforte e le violoncelliste Giovanna Famulari ed Emilia Slugocka.

Nell’occasione Piero Chiarini e Sandro Melarangelo proporranno una riflessione sulla libertà riconquistata 74 anni fa, prendendo spunto dal libro di Melarangelo, La Resistenza a Teramo: documenti e immagini.

A Montorio al Vomano torna l'appuntamento con l'evento "Aspettando il 25 aprile…", giunto alla sua terza edizione. Si parlerà della Resistenza come patrimonio di ideali, ieri come oggi.

La manifestazione, ideata e promossa dalla sezione Anpi di Montorio al Vomano, è patrocinata dal Comune e dallo Spi, Cgil Teramo; in collaborazione con l’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche e dell’Età Contemporanea, l’Istituto Comprensivo Statale Montorio-Crognaleto, Consorzio Libero-Biblioteca Civica, Centro di Aggregazione Giovanile di Montorio al Vomano, Associazione Monte d’Oro, Primavera del Libri 2019 e anteprima al Maggio dei Libri 2019.

Il 25 aprile, è previsto il secondo appuntamento alle 18, presso la Sala Conferenze dell’ex Convento degli Zoccolanti a Montorio al Vomano.

La giornalista Evelina Frisa modera l'incontro pubblico: "Presente resistente. L'eredità della lotta partigiana per affrontare le sfide e le diseguaglianze del mondo contemporaneo", in cui interverranno il professore Angelo Staniscia, ex onorevole del Pci, che

enuncerà le sue recentissime ricerche sull'antifascista teramano Ercole Vincenzo Orsini, Leonardo Persia, che nella veste di mediatore culturale proporrà una riflessione sulla condizione dei migranti, visti come i "nuovi Resistenti" e sulla sfida globale dei movimenti migratori nell'era della globalizzazione e, infine, la presidente della sezione Anoi di Montorio al Vomano, Sabrina Evangelista, parlerà della lotta di Resistenza come esperienza, non solo di ribellione armata e civile, ma come esempio di movimento di massa contro il pensiero unico, il cui patrimonio ideale e valoriale è da prendere, oggi, in seria considerazione, alla

luce di una contemporaneità in crisi, liquida, sfuggente e sempre più impaurita e conformista.

All’interno della manifestazione saranno esposti i lavori dei partecipanti al concorso artistico per

adulti "Le Resistenze", con relativa premiazione dei vincitori.

Il concorso, promosso dalla sezione Anpi di Montorio al Vomano, è stato finanziato grazie ai contributi degli enti patrocinanti, Comune di Montorio al Vomano e lo Spi Cgil Teramo e realizzato in collaborazione con le corsiste/i del corso di pittura

del centro di aggregazione giovanile di Montorio al Vomano, coordinato e diretto dalla pittrice montoriese Anna Maria Magno.