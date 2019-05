FESTA LAVORATORI: COMIZI, CONCERTI E ITINERARI DEL GUSTO IN TUTTO L'ABRUZZO

Pubblicazione: 01 maggio 2019 alle ore 07:07

L’AQUILA - "Concertoni", eventi culturali, ma anche enogastronomia, musei, mercatini e molto altro, sperando nella clemenza del tempo, per festeggiare e celebrare anche quest’anno il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori, nelle quattro province abruzzesi.

Il primo maggio è da quasi due secoli la giornata che ricorda tutte le battaglie operaie che hanno portato alla riduzione dell’orario lavorativo in 8 ore. Oltre all'importante significato sociale però, per chi un lavoro ha la fortuna di averlo e non combatte con anni di precariato o lavoro mal retribuito, negli anni è diventato anche un momento da trascorrere all’insegna del riposo, approfittando dei tanti eventi organizzati.

In Abruzzo in particolare, il primo maggio ha assunto un significato letteralmente "virtuoso", all’insegna di un piatto tipico di questo periodo dell’anno nella zona del Teramano: le Virtù.

Ecco la lista degli eventi per ogni provincia:

PROVINCIA DELL'AQUILA

All'Aquila ci sarà la giornata conclusiva al parco del Castello del LoMaggio Fest, evento che ha come obiettivo quello di avvicinare la popolazione al patrimonio musicale locale.

Come l'anno scorso tornerà anche il mercato in Piazza Duomo, nel luogo dove si trovava giornalmente fino al sisma del 2009, per essere poi delocalizzato a Piazza D'Armi.

Ci saranno circa 40 banchi con prodotti di gastronomia, artigianato, abbigliamento, accessori, prodotti tipici del territorio.

A Pratola Peligna alle 21,30 in Piazza Garibaldi, appuntamento con Giulio Rapetti in arte Mogol, storico paroliere di Lucio Battisti, con lo spettacolo "Mogol racconta Mogol".

A Cocullo si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il rito dei Serpari; una festa dalle origini antiche che si svolge in onore di San Domenico Abate ma si ricollega anche al rito pagano di venerazione della dea Angizia. Per l’occasione le serpi diventano ornamento di persone e arredi, considerate protettrici delle malattie che possono colpire i denti.

Poi c'è il trekking a Introdacqua accompagnati dagli asini, una passeggiata a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Val d’Arano oppure a piedi o in e-bike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio.

PROVINCIA DI CHIETI

Tanta musica a Fara San Martino, con il concerto dei In Nomine Capa e i Regina Queen con i loro tributi, rispettivamente, a Caparezza e ai Queen e la LoKo Band.

Festa di Santa Liberata a Francavilla al Mare che vedrà sul palco Orietta Berti in concerto.

A Pollutri, evento musicale "PollutRock", concerto a favore dell’Airc che per il sesto anno vedrà sul palco band locali al Bosco di Don Venanzio.

A Torricella Peligna secondo Festival delle fisarmoniche e degi organetti, all’insegna della buona musica e delle specialità abruzzesi.

Nell’area verde pic-nic di Fonte Sant’Angelo, a Scerni, in Contrada San Giacomo, seconda edizione della Scampagnata, con fave, pecorino e ventricina per tutti.

A Casalincontrada pranzo in piazza a base di pennette alla boscaiola, chitarrina al ragù, porchetta con contorno e buffet di dolci.

A Pretoro, allo Chalet Majelletta WE, festa di fine stagione invernale con l’omaggio a Bob Marley dei Kinky People.

Per chi invece vuole trascorrere questa giornata all'aria aperta sono in programma anche escursioni a piedi nelle Gole di Fara San Martino o alla Cascata di San Giovanni.

In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono di Chieti, San Giustino, ci sarà anche il Luna Park.

PROVINCIA DI PESCARA

Concertone come ogni anno in Piazza Salotto a Pescara, dal pomeriggio fino alla sera si alterneranno sul palco vari artisti e dj di fama nazionale: Bandabardò, Marina Rei e Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Enrica Panza, Paca & Yuri, Blackbox Crew, Ummo, Tom Beaver, 24 Ore, 5ime, Dario Barbarossa, Amedeo Giuliani.

Al porto turistico si svolgerà invece l’Adriatic dance Festival, manifestazione di musica in programma dalle 18 fino all'una con una line-up formata da Ale Rapini, Mattia Diodati, Pash, Daniele Ionata e lorenzotodisco.exe.

A Popoli dalle 17 in poi si potrà assistere ai live della "Giannissima" tribute band di Gianna Nannini e de I Treni A Vapore, tribute band di Fiorella Mannoia.

Sarà San Valentino in Abruzzo Citeriore a ospitare il concerto inaugurale della 21esima stagione di "Seicentonovecento", rassegna di musica antica itinerante nei parchi d'Abruzzo, organizzato per domani alle 19, nel salone del Palazzo Delfina Olivieri.

Per l'occasione sarà inaugurato l'organo settecentesco di Domenico Antonio Rossi, ultimo di cinque organi antichi conservati a San Valentino, sede di un patrimonio organario unico in Italia e oggetto di un progetto di recupero presentato alla Regione Abruzzo da Comune e Parrocchia.

L'organo, risalente al 1775, ha subìto un primo intervento nel 1854 e un ultimo restauro concluso in questi giorni, a cura del maestro organario Antonio Di Renzo e della restauratrice Stefania Barbetta, grazie al progetto dell'architetto Leonello D'Arcangelo.

I musicisti in concerto: Roberto Torto (flauti a becco), Pierluigi Mencattini (violino barocco), Galileo Di Ilio (violoncello barocco), Walter D'Arcangelo (organo).

A Roccacaramanico sonorità gipsy a cura del quartetto acustico Virtù Project Manouche.

Per gli amanti dell'arte al Museo Paparella ci sarà la mostra "Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo", all’Aurum invece "L’altro Abruzzo" di Luciano D’Angelo e alla Galleria Incontro di Montesilvano "Mare".

Per gli amanti dell'aria aperta c'è la gita a cavallo sulla Majella e quella in canoa sul fiume Tirino, invece per gli amanti della buona tavola anche pranzi spettacolo allo stabilimento La Prora, al Lido 186 e al Tortuga di Montesilvano come ogni anno.

PROVINCIA DI TERAMO

Primo maggio, a Teramo, è sinonimo di "Virtù".

La tradizione vuole infatti che in tutto il territorio si cucini e condivida la pietanza dal significato propiziatorio preparata unendo ingredienti tipicamente invernali come la carne mista di maiale, sugo di carne e spezi e primizie primaverili.

Con l’arrivo della bella stagione da sempre le massaie abruzzesi erano solite ripulire le credenze da tutti gli avanzi di legumi secchi e dai vari tipi di pasta che durante l’Inverno si erano spezzati o che erano rimasti inutilizzati.

Venivano uniti tutti insieme questi rimasugli invernali con le primizie di stagione; le origini di questa ricetta abruzzese risalgono all'800, il nome invece nasce dalla particolarità del piatto a base di legumi, verdure e paste di vario genere, consumandolo si saluta l’inverno con l’auspicio di avere una bella stagione propiziatoria per il raccolto.

Per l’occasione le famiglie si riuniscono e spesso accolgono visitatori per far loro assaggiare "la ricetta della casa", mentre in molti ristoranti viene presentato il piatto che rappresenta il vero e proprio passaggio dai rigori dell’inverno alla primavera.



Anche quest’anno, in occasione del primo maggio, i circa 60 ristoranti di Pineto (Teramo) aderenti all’iniziativa "Itinerari del gusto", il percorso di collaborazione virtuosa portato avanti dal Comune di Pineto ormai da cinque anni, proporranno le virtù.

Si tratta di un'iniziativa che punta a far conoscere ai cittadini e ai turisti piatti tipici che connotano, grazie agli ingredienti e alla tecnica di preparazione, una cultura culinaria straordinaria e aiutano a far conoscere il territorio e la sua storia e la sua economia, tra i piatti valorizzati anche il brodetto alla pinetese che negli ultimi tre anni si è aggiunto alla rete riscuotendo un grande successo.



Numerosi anche i pranzi spettacolo: al Novavita Beach di Giulianova, a Casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo, all’Osteria CentoLire a Colonnella, da Ovino a Scerne per citarne solo alcuni.

A Notaresco si svolgerà la terza edizione dell’OpperPrimoMaggio, tra birre alla spina, specialità locali e musica dal vivo.

Non solo cibo e virtù ma anche una visita alla Fortezza di Civitella del Tronto, oppure ancora la festa patronale a Bellante in onore di Sant’Attanasio, Santa Croce e San Francesco di Paola, ci sarà il mercato agricolo e artigianale, conferenze su salute, benessere e alimentazione e tanta musica dal vivo in compagnia dell’orchestra spettacolo Fatj Band.

Dibattiti e incontri con i lavoratori a Giulianova dove ci sarà un corteo per le vie cittadine accompagnato dalla banda Città di Ancarano.

Alle 10,30 ci sarà la posa di una corona di fiori sul monumento ai lavoratori proletari caduti in guerra e successivamente un comizio in piazza della Libertà, al quale interverrà un dirigente nazionale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.