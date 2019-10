FESTA A CARAMANICO: ANGIOLINA TIMPERIO COMPIE 104 ANNI

Pubblicazione: 31 ottobre 2019 alle ore 16:09

CARAMANICO - Classe 1915, Angiolina Timperio, di Santa Eufemia a Maiella, discendente da una famiglia di centenari, ha recentemente compiuto 104 anni tra l’affetto di tre generazioni di discendenti presso il centro anziani di Caramanico Terme.

Angiolina è una degli ultimi testimoni viventi della grande emigrazione del XX° secolo, moglie di Carmine Timperio che fu emigrante in Argentina, madre di Maria emigrante a Toronto e di Mario emigrante in Sudtirol. In questa occasione non è mancato il messaggio augurale di Sergio Paolo Sciullo della Rocca presidente della Libera Associazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige e Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo che annovera tra i suoi soci la famiglia Timperio residente a Bolzano da numerosi lustri.

Nella foto Angiolina con il figlio Mario (già sindaco di Santa Eufemia a Maiella), il nipote Marco e la pronipote Lisa.

Per questa circostanza, sono giunti anche gli auguri di lunga vita e serenità dagli amici emigranti di Argentina, Canada, Sudtirol e Australia.