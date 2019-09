FERROVIE PESCARA-ROMA: MARSILIO, DA AD GENTILE IMPEGNO POSTIVO''

Pubblicazione: 28 settembre 2019 alle ore 15:42

SULMONA - "L'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Maurizio Gentile, ha portato delle proposte ragionevoli, sulla base ovviamente dei finanziamenti oggi disponibili. Se il parlamento e il Governo fossero in grado di incrementare questa dote, potremmo magari azzardare anche qualcosa di più".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio nel corso del convegno tenutosi a Sulmona, 'Un treno da non perdere. La nuova linea ad alta velocità Pescara-Roma', a cui ha partecipato l'ad di Rfi.

"Abbiamo condiviso tutto - ha spiegato - e quello che finora è stato realizzato è frutto di una riflessione che abbiamo cominciato insieme, per andare a selezionare le priorità: quella di collegare le città della costa Pescara e Roma, con l'entroterra più prossimo, da cui si generano i grandi spostamenti, Avezzano-Roma e Sulmona-Pescara. Nel frattempo con l'elettrificazione della linea tra Sulmona e L'Aquila potremmo avere anche dall'Aquila dei collegamenti diretti, non solo verso Pescara, ma anche verso Roma, cominciando a rendere finalmente il treno competitivo con la gomma, un grande progresso per il nostro territorio e per la tutela dell'ambiente".