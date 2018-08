FERRAGOSTO IN ABRUZZO: PARTY IN SPIAGGIA, CONCERTI, SPETTACOLI E ''GRANDI CLASSICI''

Pubblicazione: 15 agosto 2018 alle ore 08:30

L’AQUILA - Feste in spiaggia, fuochi d’artificio, concerti di musica popolare e dj set, ma anche escursioni in montagna, sagre all'insegna della tradizione, tour nei parchi e spettacoli per chi resta in città. Dalla musica all'arte, passando per la buona tavola, l'attesissimo ponte del 15 agosto è arrivato.

Che sia al mare, in montagna, nei borghi antichi o all'insegna dell'enogastronomia, anche l’Abruzzo è pronto per festeggiare con eventi di ogni genere il Ferragosto 2018.

Nonostante le previsioni meteo scoraggianti e le grigie giornate di inizio settimana, gli abruzzesi non sembrano lasciarsi intimorire e sono pronti a festeggiare anche sotto la pioggia.

Oltre alle classiche grigliate in famiglia, o sui laghi con gli amici e alle gare di tuffi sulle spiagge della costa e nelle piscine, i cittadini potranno scegliere tra un ricco calendario di eventi nelle province della regione, che abbracceranno anche il lungo week-end.

CHIETI

A Schiavi d’Abruzzo, nel Vastese, la voce di Giuliano Palma farà da contorno alla serata di Ferragosto, con un concerto gratuito, dalle 22, in piazza Caduti d’Ungheria.

Da martedì 14, fino a sabato 18 agosto i tradizionali festeggiamenti in onore di San Franco, patrono di Francavilla al Mare. Appuntamento da questa sera in piazza San Franco, con la seconda edizione del Macondo festival, l’evento dedicato agli artisti di strada che animeranno la piazza e anche il lungomare.

Venerdì 17, concertone gratuito di Nina Zilli, e sabato, a conclusione della festa, i tradizionali fuochi a mare sul Pontile.

Sonorità internazionali invece a Guardiagrele, con il concerto gratuito del cantante e musicista balcanico Goran Bregovic organizzato per la serata di martedì 14, a mezzanotte su Largo Garibaldi.

Notte di Ferragosto rosè a Orsogna all’insegna del vino e della femminilità, dalle 20,30 fino all’alba artisti, musicisti, artisti e giocolieri animeranno il centro storico accompagnati dai brindisi con i migliori vini rosatiu e non solo proposti dalla Cantina Orsogna 1964.

Boccali in alto invece a Villamagna per l’annuale appuntamento con Birramagna, festival dedicato al nettare ambrato, alla buona musica e al cibo abruzzese.

Tre serate all’insegna del jazz e del pop in piazza degli Eroi Rocca San Giovanni, da giovedì 16 a sabato 18 agosto, per un evento giunto alla sua sedicesima edizione.

“Il pop è una grande macchina che produce emozioni e lo si voglia o no è parte integrande dell’occidente moderno”, ha scritto in un suo libro il saggista Eugenio Capozzi, per comprendere meglio l’attuale panorama musicale. La prima serata del festival sarà dedicata al folk americano di John Baez e James Taylor, appuntamento invece il 17 con Fabio Concato accompagnato dal trio di Fabio Di Sabatino, pianista abruzzese, per la chiusura del festival invece ci saranno Lusiana Lorusso e Claudio Filippini.

Il concerto di Fiorella Mannoia in programma questa sera a Vasto, invece, è stato rimandato per le avverse condizioni meteo.

L’AQUILA

“Energia, sudore e cuore salentino”, questo da sempre è il biglietto da visita del gruppo ska e elettro rock Apres la Classe, che si esibirà gratuitamente a Luco dei Marsi, in piazza Umberto I, nell’ambito degli eventi organizzati per la Festa dell’Unità.

Salsicce, bistecche, pancetta rosolata e vino locale con tanta musica live a fare da contorno, a Gallo di Tagliacozzo, che propone anche quest’anno, per la serata del 15 agosto, la sagra della salsiccia.

Fiera dell’Assunta a Sulmona, una due giorni di esposizioni organizzata, dalle 8 di mattina a mezzanotte, lungo tutto Corso Ovidio, per la vigilia e la giornata di Ferragosto.

Per riscoprire invece i sapori della tradizione e rivangare i ricordi delle nonne, il 14 agosto c'è l’ultimo appuntamento con la sagra del Pane e del Grano a San Demetrio Né Vestini. Un percorso attraverso leccornie gastronomiche unite da un unico filone: il grano duro del Senatore Cappelli. Un altro evento musicale, questa volta con la storica band Bandabardò a Forcelle di Tornimparte, il 18 agosto alle 22, per la quinta edizione della Festa del contadino. Sul palco la voce di Erriquez Greppi, “Finaz” Finazzo alla chitarra, Andrea Orlandini, Marco Bachi al contrabbasso, Alessandro Nutini alla batteria, Federico Pacini “Pacio” alle percussioni e Carlo Cantini, fonico.

PESCARA

“Una vita in vacanza tour”, ovvero il concerto degli Stato Sociale, band rivelazione del 2018 e vincitori dell’ultimo Sanremo, in un evento gratuito per la serata del 15, alle 22.30 in piazza Salotto.

Per gli amanti del buon cinema invece appuntamento al Porto turistico della Marina con Cinestatica, per la visione dei film.

“Dobbiamo parlare" di Sergio Rubini il 14 e "I Cento Passi”, di Marco Tullio Giordana venerdì 17, l’evento è a ingresso libero dalle 21,30.

A Montesilvano, penultima serata questa sera della rassegna “Risate sotto le stelle”, al Teatro del Mare, con il comico Dario Cassini. L’evento conclusivo è previsto per giovedì 16 con il cabaret e le imitazioni di Gianfranco Phino.

Sul Pontile Viale Europa invece, alle 21,30, il concerto piano e voce “Giro d’Italia in 30 canzoni”, a cura di Simone Pavone e Fabrizio Fasciani. Ferragosto anni Ottanta sempre al Teatro del Mare per un tuffo tra i ricordi e le atmosfere di quel periodo. Sul palco si alterneranno, dalle 21,30, Ivan Cattaneo, Viola Valentino, Franco Fasano e Marco Ferradini. A seguire dj set con Luca Di Carlo. Per i più piccini invece giovedì 16 agosto,

L’antico teatro dei burattini porta in scena “La storia di Pj Mask”, alle 21 su corso Strasburgo.

TERAMO

Formaggi fritti e rustelle a Isola del Gran Sasso per la sagra organizzata davanti il parcheggio di San Gabriele fino a lunedì 20 agosto, con tanta musica live a fare da contorno, sfilata di moda e in chiusura concerto gratuito con la tribute band di Adriano Celentano, Lui e gli amici del re.

Prosegue la sagra del gusto a Torano Nuovo, aperta fino a venerdì 17, conosciuta anche come appuntamento fisso per gustare maccheroni artigianali, arrosticini, formaggi fritti locali e salsicce, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere prodotti del territorio.

I vini offerti sono prevalentemente Montepulciano e Trebbiano prodotti da piccoli coltivatori locali.

Per chi ha voglia di scatenarsi in spiaggia, con un fresco mojito in mano, c’è invece la festa di Ferragosto organizzata a Giulianova, presso il lido Novavita beach, 12 ore tra cibo, musica e allegria, con il pranzo spettacolo alle 13,30, aperitivo cenato dalle 20,30, con il dj Alessandrino.

Come ogni anno il 15 agosto Tortoreto, in provincia di Teramo, si accende per il Toga party e si trasforma in un'arena romana. La notte di Ferragosto, infatti, migliaia di toghe invaderanno il lungomare della cittadina dirette verso la XXII edizione dell'attesissimo evento. Ad ospitare e ad organizzare l'evento, assieme ai promotori del Toga yourself, il Manakara Beach Club in sponsorship con Birra Peroni.

Dopo il Piotta, Donatella Rettore, i Planet Funk, Alan Sorrenti e Dj Fargetta, quest'anno a salire sul palco come special guest sarà la cantante Alexia.

Ad aprire ufficialmente le danze live rock'n'roll della band tortoretana Empty Spaces mentre a curare il dj set dopo Alexia si alterneranno in console i dj, anch'essi tutti local, Marini&Ferrara, Hrp HipHop Reggaeton Party, DJ Diesis e Massimo Bianchi.