FEDERALISMO FISCALE: MARSILIO, ''E' BUONA LEGGE E DEVE ESSERE ATTUATA''

Pubblicazione: 16 febbraio 2019 alle ore 12:20

SALERNO - "La riforma Calderoli deve essere attuata. È una buona legge".

Lo dice il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a margine del confronto sul Meridione in corso a Salerno.

"Ero in Parlamento quando nel 2009 abbiamo approvato la riforma del federalismo fiscale voluta da Calderoli che il Pd sostanzialmente congelò e oggi rimpiange. Non credo ci sia nulla da rimpiangere. La riforma deve essere attuata perché era un buon punto di equilibrio che fece non a caso il centrodestra".

"All'epoca - ricorda Marsilio - vi erano spinte autonomiste molto forti: la Lega non era quella di Salvini che ora ha una vocazione e una presenza su tutto il territorio ma era una Lega nordista con pulsioni anche secessioniste che vennero governate e sintetizzate in una cornice di unità nazionale che prevedeva fondo perequativo, fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini, possibilità per le regioni che possono gestire più risorse in autonomia senza intaccare il principio della coesione nazionale".

"Questa riforma è una buona legge che deve essere attuata. Se le intese con le regioni che chiedono più autonomie, vengono fatte nel rispetto di questa cornice non c'è nulla da temere".