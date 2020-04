FASE DUE: IN ABRUZZO, APP E SERVIZIO IN SPIAGGIA EVITANO FOLLA

Pubblicazione: 30 aprile 2020 alle ore 14:24

PESCARA - Gli stabilimenti balneari cominciano a organizzarsi in Abruzzo, a pensare a una stagione estiva alle porte e che si presenta a dir poco complicata per via dell'emergenza sanitaria che causerà, in base alle prime proiezioni, un -30% di ombrelloni da affittare e cali di presenze nei ristoranti che potrebbero toccare il 60%.

"Lavoriamo con la Time App 24 che permetterà ai clienti di prenotare da casa ombrellone, ristorante e anche altri servizi - spiega Lorenzo Iulianetti, titolare del lido "La Prora" di Pescara - Così facendo agevoliamo le persone che vengono in spiaggia e il titolare, che può fare meglio il check-in, potendo poi per esempio, sapendo le prenotazioni, fare due, tre turni al ristorante dove per forza ci saranno meno coperti. Credo si debba ragionare non più su quanti ombrelloni posso mettere quest'anno, ma su quante persone possono venire in spiaggia. Abbiamo già provveduto a fare la simulazione del numero di ombrelloni da utilizzare, tenendo conto del distanziamento sociale e delle persone che possono sistemarsi sotto l'ombrellone. Così facendo possiamo anche lavorare su ombrelloni part time, ricorrendo a continue sanificazioni più volte al giorno, con tutti i dispositivi di protezione e igienici disponibili. Per far fronte alle problematiche legate all'ingresso al bar, prevediamo il ricorso sistematico al servizio in spiaggia. Tu ordini e noi portiamo sotto l'ombrellone la pizzetta, il gelato e il caffè".

Si sta pensando anche alle serate lungo la spiaggia e sempre il gestore de "La Prora" è pronto a lanciare il Cine Beach, una sorta di drive in.

"Con Time App 24, che ho proposto ad altri gestori, ma anche ad enti e amministrazioni locali, c'è la possibilità - conclude Iulianetti - di rendere il più confortevole possibile e nella massima sicurezza il soggiorno nel nostro mare, e allo stesso tempo sotto controllo".