FASE 2: SCONTRO GOVERNO-REGIONI, CALABRIA APRE BAR E RISTORANTI; LEGA OCCUPA PARLAMENTO

Pubblicazione: 30 aprile 2020 alle ore 09:18

ROMA - Scontro tra Governo e regioni sulla Fase 2.

La Calabria dispone la riapertura da oggi di bar e ristoranti con tavoli all'aperto. Ordinanza che l'Esecutivo si appresterebbe a diffidare, poiché contraria al dpcm in vigore fino al 3 maggio.

Chi entrerà in Basilicata invece dovrà fare il tampone, ha stabilito il governatore Bardi.

Toti, non c'è potestà esclusiva del Governo.

Oggi attesa per l'informativa di Conte in Parlamento, con la Lega che da ieri sera 'occupa' le aule di Camera e Senato in protesta per le 'mancate risposte' del Governo. Salvini, in Parlamento portiamo la voce dei cittadini, chiederò a Conte lo stop all'autocertificazione.