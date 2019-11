EUROSERVIZI: LEGA, ''BENE AUDIZIONI, A LAVORO PER RISOLVERE PROBLEMA PRIMA DI NATALE''

Pubblicazione: 28 novembre 2019 alle ore 16:59

L'AQUILA - "Abbiamo voluto portare in commissione bilancio, con lo stimolo del consigliere Americo Di Benedetto, la questione 'Euroservizi', società partecipata della Provincia dell'Aquila".

Così, in una nota, il leghista Vincenzo D'Incecco che ha presieduto questa mattina la prima commissione in Consiglio regionale durante la quale sono stati ascoltati il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso, il commissario liquidatore Alessandro Piccini, il segretario generale dell'ente, le rappresentanze sindacali e il direttore del personale della Regione Abruzzo Bernardini.

"Da anni - spiega il presidente D'Incecco - la società Euroservizi aspetta dalla Regione Abruzzo una risposta che sia definitiva e che garantisca un futuro certo ai dipendenti della partecipata provinciale. Il Governo regionale ha intenzione di risolvere entro l'anno il problema ed intende farlo anche con l'aiuto delle opposizioni, che siamo sicuri manterranno un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle azioni aministrative che la Giunta ed il Consiglio adotteranno".

"Questa mattina - aggiunge il consigliere provinciale dell'Aquila Francesco De Santis (Lega) - abbiamo partecipato alla commissione convocata in Regione sulla questione Euroservizi, in sostegno al presidente Caruso e ai dipendenti della società partecipata dalla Provincia. Ringrazio il consigliere Di Benedetto ed il presidente D'Incecco, i quali hanno portato all'attenzione del Consiglio Regionale l'emergenza che vive la società e i disagi dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro se non si interviene immediatamente".

"Siamo sicuri - conclude De Santis - che con l'aiuto del vice governatore Emanuele Imprudente e dell'assessore Guido Liris il centrodestra potrà dare una risposta definitiva ai lavoratori di Euroservizi che da mesi non percepiscono stipendio".