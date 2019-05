EUROPEE: PEZZOPANE, ''A STOMEO CHIEDIAMO DI RILANCIARE I BORGHI D'ABRUZZO''

Pubblicazione: 22 maggio 2019 alle ore 16:15

L'AQUILA - "Anche a Barisciano si è parlato di ricostruzione, destino e futuro dei borghi, spopolamento e ruolo dell’Europa".

Nel piccolo centro del cratere si è tenuto un incontro organizzato da Fabrizio D’Alessandro, della segreteria provinciale Pd, con il candidato Pd circoscrizione Sud Ivan Stomeo sindaco di Melpignano (Lecce) e presidente dell’Associazione Nazionale Borghi Autentici. Con il candidato erano presenti Stefania Pezzopane deputata Dem, Lorenzo Berardinetti sindaco di Sante Marie, Francesco Di Paolo sindaco di Barisciano e numerosi sindaci, operatori economici del territorio e cittadini.

"Sono un sindaco di un piccolo comune - ha affermato il candidato Stomeo - ma con il progetto della Associazione Borghi Autentici d’Italia sono riuscito a dar voce a tanti territori e comunità meravigliose, ma ai margini della politica e delle scelte economiche. Ora i Borghi Autentici hanno voce. E questa voce va portata in Europa dove ci sono molti fondi per il turismo, la coesione sociale, lo sviluppo. Sono pronto ad una battaglia per i nostri territori. Vengo da un territorio del profondo sud che di una tradizione popolare, la 'taranta', ha fatto un brand ed ha creato una economia".

"Rilanciamo in Europa il percorso della transumanza - ha aggiunto Stefania Pezzopane nel suo intervento - dall’Abruzzo alla Puglia, sul tragitto della economia pastorale che ha reso ricchi nel passato i nostri territori, costruiamo un progetto europeo dei piccoli borghi delle regioni della transumanza. Attiriamo attenzioni, risorse, turismo facendo una grande rete. Mentre ricostruiamo, non perdiamo di vista che vanno date opportunità di lavoro a chi vive in questi territori".

Fabrizio D’Alessandro ha fatto appello al voto al Partito Democratico, per un rilancio del progetto aree interne e per bloccare la destra sovranista, Lorenzo Berardinetti e Francesco Di Paolo hanno richiamato l’attenzione dei presenti sui bisogni dei piccoli comuni, recentemente colpiti da tagli alla spesa sociale e da promesse non mantenute dagli attuali governanti.