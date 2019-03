EUROPEE: PAGANO, ''PAOLA DI SALVATORE CANDIDATA ABRUZZESE FORZA ITALIA''

Pubblicazione: 28 marzo 2019 alle ore 16:27

L'AQUILA - "La decisione non è ancora ufficiale perché il consiglio nazionale, cui per Statuto spetta formalizzarlo, ancora non ha stabilito la lista dei 18 candidati per il collegio sud, ma Paola Di Salvatore sarà la candidata abruzzese al Parlamento europeo".

Lo annuncia il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia.

"È un'aquilana, esperta di politiche europee, di alto profilo, l'ho indicata io personalmente ad Antonio Tjani, che l'ha anche incontrata", aggiunge ad AbruzzoWeb.

"La sosterremo come candidata di bandiera in Abruzzo".

Classe 1967, la Di Salvatore è responsabile del Servizio di cooperazione territoriale della Regione Abruzzo. (m.sig.)