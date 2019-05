EUROPEE: LA LEGA GONGOLA ANCHE IN ABRUZZO, BUONA PERFORMANCE DE BLASIS

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 00:21

L'AQUILA - Ottimismo in casa Lega anche in Abruzzo, per il trend che in regione conferma l'andamento nazionale che vede il partito viaggiare su percentuali che superano il 30 per cento dei consensi.

Lo spoglio per le europee è ancora all'inizio ma, da quanto si apprende da ambienti del Carroccio, starebbe andando bene Elisabetta De Blasis, la consigliera comunale dell'Aquila su cui la Lega ha puntato in Abruzzo, che insieme a Molise, Basilicata, Puglia, Campania e Calabria fa parte della circoscrizione meridionale.

Nella città dell'Aquila, la Lega si attesterebbe al 29 per cento.

Complessivamente, dei voti che vanno alla Lega, il 20 per cento conterrebbero la preferenza per la De Blasis.

A Casalbordino (Chieti), in particolare, mentre lo spoglio è ancora in corso, la candidata avrebbe totalizzato 89 voti dei 189 andati al Carroccio.