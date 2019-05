IL CARROCCIO ESULTA, IN REGIONE UNICA VITTORIA DELL'INTERO COLLEGIO MERIDIONALE; PD FERMO SOTTO AL 18; FRATELLI D'ITALIA CRESCE, FORZA ITALIA SOTTO AL 10 EUROPEE: IN ABRUZZO STRAVINCE LA LEGA MA AL SUD PRIMEGGIA IL MOVIMENTO 5 STELLE

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 11:59

L'AQUILA - Lega primo partito, crollo del Movimento cinque stelle, che però al Sud primeggia, e recupero del Partito democratico, che supera i grillini.

È l'istantanea che esce dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, che a scrutinio ultimato fa registrate il Carroccio al 34,33 per cento, l'alleato di governo al 17,08 e il Pd al 22,69. Forza Italia sprofonda all'8,79 per cento e Fratelli d'Italia cresce fino a raggiungere il 6,46. Non supera il quorum +Europa, che si ferma al 3,09 per cento.

Nella circoscrizione meridionale, di cui l'Abruzzo fa parte insieme a Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, il risultato è in controtendenza: Movimento cinque stelle 29,16, Lega 23,46, Pd 17,85, Forza Italia 12,28, Fratelli d'Italia 7,56, +Europa 3,14.

In Abruzzo la Lega vola al 35,31 per cento, il Movimento cinque stelle tiene con il 22,44 e il Pd resta fermo al 16,96 per cento. Forza Italia non raggiunge il 10 (9,39), Fratelli d'Italia ottiene il 7 per cento e +Europa il 2,39.