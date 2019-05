EUROPEE: ELISABETTA DE BLASIS CHIUDE CAMPAGNA ALLA DISCOTECA BLISS DELL'AQUILA CON LA ''FESTA DELLA LEGA''

Pubblicazione: 22 maggio 2019 alle ore 20:29

L'AQUILA - Elisabetta De Blasis, candidata della Lega alle elezioni europee del 26 maggio, nella circoscrizione Sud, chiude la sua campagna elettorale all’Aquila domani, 23 maggio, alle 19, alla discoteca Bliss (ex Frida) in Località Monticchio, locale "portafortuna" per il partito visto che altre esperienze vincenti hanno visto terminare le campagne in quel luogo.

Vertici leghisti, iscritti, simpatizzanti e cittadini si stringeranno intorno all’unica donna salviniana a correre in Abruzzo, tanto che l’evento è stato denominato “Festa della Lega”.

Saranno presenti tra gli altri il coordinatore regionale, l'onorevole Giuseppe Bellachioma, il suo vice, l'onorevole Luigi D’Eramo, e il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, oltre al candidato con il quale la De Blasis ha stabilito un’alleanza elettorale, l’imprenditore Massimo Casanova, amico intimo di Matteo Salvini e proprietario della spiaggia più famosa d’Italia, il Papeete beach a Milano Marittima.

La candidata aquilana, 45 anni di origini marsicane ma residente da tempo all’Aquila, svolge la professione di cardiologa all’ospedale dell’Aquila: è sposata con il medico e professore universitario Angelo Cacchio, con il quale ha tre figli.

“Concludo all’Aquila che, pur rimanendo molto legata alla mia terra, la Marsica, è diventata la mia città, queste settimane di grande fervore, attivismo e anche sogno durante le quali ho incontrato, non solo fisicamente ma anche emozionalmente, tanta gente imbattendomi in tanti problemi – ha spiegato De Blasis -. Sono state settimane che mi hanno arricchito e motivato. Se, come sono fiducioso possa accadere, dovessi arrivare arrivare nel Parlamento europeo, mi batterò come una leonessa per risolvere le varie problematiche, a partire dai tanti aspetti che riguardano la sanità, comparto nel quale opero da oltre 20 anni”.