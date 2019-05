EUROPEE: AL VIA TOUR ELETTORALE DI GIANLUCA RANIERI, CANDIDATO M5S

Pubblicazione: 03 maggio 2019 alle ore 14:10

AVEZZANO - Settimane ricche di impegni quelle di Gianluca Ranieri, candidato M5S alle prossime europarlamentarie per la circoscrizione Sud. Già dalle prossime ore sarà in Molise per incontrare i cittadini di Venafro, Riccia, Trivento, Termoli, e domani si sposterà in Val Vibrata e a Pescara.

Previste in calendario alcune visite nei comuni del Parco Nazionale d’Abruzzo e della Marsica, e una lunga serie di appuntamenti in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.

Una campagna elettorale ricca di incontri, al fianco delle persone, per ascoltare e per accogliere le criticità del territorio e formulare con loro proposte e soluzioni. “Vorrei che questa campagna elettorale fosse prima di tutto un modo per stare insieme alla gente, per conoscere meglio il territorio che vorrei rappresentare, le aree naturalistiche incontaminate da difendere, le risorse da valorizzare”, dichiara Ranieri in una nota.

La sua, infatti, è una campagna elettorale alternativa a tutti gli effetti, lontana da clamori mediatici ma vicina alle comunità locali, alle aziende agroalimentari e alle startup che con grandi sacrifici muovono l’economia del nostro Paese e, soprattutto, al fianco del sud e di quelle regioni le cui risorse meritano di essere maggiormente valorizzate.

E di come promuovere le risorse locali, Gianluca Ranieri ne parla ormai da anni. Appassionato di tematiche ambientali, ha messo in campo tutta la sua esperienza di esperto in teoria dei sistemi per la diffusione del concetto di economia rigenerativa. Ha ideato, infatti, il progetto di sensibilizzazione ambientale B-Planet, alternative per un pianeta al collasso, un tour informativo itinerante che promuove l’educazione allo sviluppo sostenibile.

“In questi anni ho sempre agito con passione e massimo impegno per portare avanti quella rivoluzione culturale che sento come un dovere morale e civile. Il mio impegno in Europa sarà quello di lavorare per avvicinare i cittadini e le aziende a Istituzioni, Comuni ed Enti locali attraverso la semplificazione della gestione dei finanziamenti comunitari, nonché favorire politiche di sviluppo economico, sociale e ambientale finalizzate alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio.”

Durante il mandato da consigliere in Regione Abruzzo, infatti, Ranieri si è già occupato di problematiche legate al settore agricolo, ambientale, dei trasporti e della sanità.